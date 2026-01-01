Was ist eine .ltd-Domain?

Die Endung .ltd, die in Großbritannien, Irland und Kanada mit Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs) in Verbindung gebracht wird, ist eine vielseitige Top-Level-Domain für Unternehmer und Freiberufler. Aber keine Sorge, falls Sie noch kein Unternehmen gegründet haben – jeder kann eine .ltd-Domain registrieren.

Sichern Sie sich noch heute Ihre .ltd-Domain und zeigen Sie Ihren Kunden, dass sie Ihrem Unternehmen vertrauen können.