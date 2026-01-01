Soyez fiable et digne de confiance avec un domaine .ltd
33,99 €ÉCONOMISEZ 82 %5,99 € /1ère année
Abréviation de société à responsabilité limitée, un domaine .ltd est un excellent choix pour toute entreprise, startup ou entrepreneur.
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Qu'est-ce qu'un domaine .ltd ?
Associé aux sociétés à responsabilité limitée au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada, le .ltd est un domaine de premier niveau polyvalent, idéal pour les chefs d'entreprise et les professionnels. Même si vous n'avez pas encore créé d'entreprise, vous pouvez enregistrer un nom de domaine en .ltd.
Sécurisez votre domaine .ltd dès aujourd'hui et montrez à vos clients qu'ils peuvent faire confiance à votre entreprise.
Pourquoi enregistrer un domaine .ltd ?
- Un domaine .ltd indique instantanément votre statut de société à responsabilité limitée.
- Rend votre marque plus professionnelle, crédible et facile à mémoriser.
- Plus facile à réserver qu'un .com – grande disponibilité pour les noms d'entreprise.
- Favorise le référencement naturel et la cohérence de la marque pour les entreprises opérant sous le nom de « Ltd. ».