Qu'est-ce qu'un domaine .mba ?

L’extension .mba est un domaine de premier niveau conçu pour les professionnels titulaires d’un Master of Business Administration (MBA), ainsi que pour les établissements et réseaux qui les accompagnent. Elle est idéale pour mettre en valeur leurs réussites, promouvoir les écoles de commerce ou partager leur expertise.

Que vous créiez un cabinet de conseil, lanciez une marque personnelle ou représentiez un programme universitaire, l'extension .mba confère instantanément à votre domaine une visibilité et une autorité indéniables.

Mettez votre formation à profit en ligne. Enregistrez votre domaine .mba dès aujourd'hui et faites la différence.