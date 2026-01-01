Mettez vos références professionnelles à profit avec un domaine .mba
41,99 €ÉCONOMISEZ 71 %11,99 € /1ère année
Un espace dédié aux diplômés, aux programmes et aux professionnels du monde des affaires.
Pourquoi enregistrer un domaine .mba ?
Créez une présence web soignée et axée sur votre carrière, qui mette en valeur votre expertise.
- Mettez en valeur vos qualifications : faites savoir aux visiteurs que vous possédez ou offrez une perspective de niveau MBA.
- Développez une image professionnelle : utilisez un nom de domaine qui évoque le leadership, la crédibilité et la formation.
- Touchez vos clients, employeurs ou étudiants grâce à un nom de domaine clair et ciblé.
- Idéal pour les portfolios personnels, les programmes MBA, les réseaux d'anciens élèves ou les blogs d'entreprise.
Qu'est-ce qu'un domaine .mba ?
L’extension .mba est un domaine de premier niveau conçu pour les professionnels titulaires d’un Master of Business Administration (MBA), ainsi que pour les établissements et réseaux qui les accompagnent. Elle est idéale pour mettre en valeur leurs réussites, promouvoir les écoles de commerce ou partager leur expertise.
Que vous créiez un cabinet de conseil, lanciez une marque personnelle ou représentiez un programme universitaire, l'extension .mba confère instantanément à votre domaine une visibilité et une autorité indéniables.
Mettez votre formation à profit en ligne. Enregistrez votre domaine .mba dès aujourd'hui et faites la différence.
Informations de domaine pour .mba
TLD
.mba
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
10 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
0,17 €