Que signifie un domaine .kim ?

Initialement basé sur le nom de famille coréen populaire « Kim », ce domaine a conquis un public international. Il est idéal pour les personnes prénommées Kim, les sites familiaux, les portfolios créatifs, les consultants ou toute personne souhaitant créer un site web centré sur son nom.

Cela fonctionne également très bien pour les marques ou les organisations dont l'abréviation est KIM, vous offrant ainsi une adresse web claire et directe, sans caractères supplémentaires ni encombrement.