Faites ressortir votre nom avec un domaine .kim

Le domaine .kim est conçu pour les sites personnels, notamment pour ceux qui portent le nom de famille Kim ou qui ont des projets liés à l'identité coréenne.

Que signifie un domaine .kim ?

Initialement basé sur le nom de famille coréen populaire « Kim », ce domaine a conquis un public international. Il est idéal pour les personnes prénommées Kim, les sites familiaux, les portfolios créatifs, les consultants ou toute personne souhaitant créer un site web centré sur son nom.
Cela fonctionne également très bien pour les marques ou les organisations dont l'abréviation est KIM, vous offrant ainsi une adresse web claire et directe, sans caractères supplémentaires ni encombrement.
Pourquoi enregistrer un nom de domaine .kim ?

Un domaine en .kim vous donne un avantage certain pour bâtir une marque basée sur un nom. Il est court, simple et facile à saisir.
Et comme il est moins saturé que le .com, vous avez plus de chances de réserver le nom de domaine que vous préférez.
Prêt à affirmer votre identité en ligne ? Enregistrez votre domaine .kim dès aujourd’hui et créez un site qui vous ressemble.
