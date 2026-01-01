Établissez des liens significatifs avec un domaine .network
L'extension idéale pour entrer en contact avec votre public cible.
Qu'est-ce qu'un domaine .network ?
Que vous dirigiez une entreprise informatique, un organisateur d'événements de réseautage ou une plateforme de médias sociaux, le .network est le domaine idéal pour rassembler des personnes partageant les mêmes idées.
Si vous souhaitez bâtir des relations authentiques, enregistrez votre domaine .network dès aujourd'hui avant vos concurrents. Il vous suffit d'ajouter votre secteur d'activité à l'adresse web, comme business.network ou computer.network, pour attirer les utilisateurs ciblés.
Pourquoi choisir un domaine .network ?
- Idéal pour les communautés, les réseaux professionnels et les services informatiques
- Favorise instantanément la collaboration et la connectivité
- Convient parfaitement aux entreprises technologiques, aux forums et aux associations
- Facile à personnaliser et idéal pour développer les communautés en ligne.