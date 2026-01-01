Domaine .biz

Absolument, le .biz est tout aussi sécurisé que les autres extensions de domaine populaires comme le .com, le .org ou le .net.

Nous offrons un certificat SSL gratuit avec chaque forfait d'hébergement web afin de protéger vos informations personnelles et votre activité en ligne. Nous offrons également une protection WHOIS gratuite pour tous les domaines éligibles.