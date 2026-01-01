Ne manquez pas les offres du Nouvel An !
En profiter

Une entreprise mondiale commence par le domaine .biz

18,99  €ÉCONOMISEZ 11 %
16,99  € /1ère année

Enregistrez dès aujourd'hui une extension .biz et attirez des clients du monde entier.

.biz
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Qu'est-ce qu'un domaine .biz ?

Développer une personnalité unique est essentiel à votre réussite en ligne. Avec un domaine .biz, vous bénéficiez d'un nom de domaine percutant qui capte instantanément l'attention et incite les internautes à visiter votre site. Enregistrez votre domaine .biz dès aujourd'hui et affirmez votre professionnalisme.
Domaine .biz

Pourquoi choisir un domaine .biz ?

  • Conçu sur mesure pour les entreprises souhaitant une présence en ligne professionnelle
  • Abordable et largement disponible, contrairement aux sites en .com
  • Reconnu mondialement pour son orientation professionnelle
  • Idéal pour les petites entreprises, les startups et le e-commerce.
Domaine .biz

Explorez les possibilités et choisissez le meilleur TLD pour votre site web

.ai

.art

.blog

.click

.cloud

.com

.eu

.fr

.fun

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

Voir plus

FAQ sur le nom de domaine .biz

Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .biz.

Qu'est-ce qu'un domaine .biz ?

Qui peut enregistrer une extension de domaine .biz ?

Les domaines .biz sont-ils populaires ?

Les domaines .biz sont-ils sûrs ?

Quelle est la différence entre .com et .biz ?

Lequel est le meilleur, .biz ou .com ?

Combien coûtent les noms de domaine .biz ?

Comment enregistrer un domaine .biz ?

Comment transférer mon domaine .biz vers Hostinger ?

Comment renouveler un domaine .biz ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.