Que signifie un domaine .watch ?

Un domaine .watch est un domaine de premier niveau polyvalent, idéal pour tout site web axé sur l'horlogerie ou les médias visuels. C'est un choix naturel pour les entreprises vendant des montres, les collectionneurs présentant des pièces rares ou les créateurs proposant du contenu vidéo en streaming ou en téléchargement.

Que vous créiez une boutique en ligne, lanciez une plateforme de contenu ou un blog de niche, l'extension .watch donne une dimension supplémentaire à votre nom de domaine. Précise et facile à retenir, elle informe votre public sur le contenu de votre site avant même qu'il n'y arrive.

Ne laissez pas le temps filer – réservez votre nom de domaine .watch unique dès aujourd'hui.