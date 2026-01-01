Développez votre entreprise au Japon avec un domaine .jp
37,99 €ÉCONOMISEZ 26 %27,99 € /1ère année
Touchez le public japonais avec un nom de domaine qui affiche « Fabriqué au Japon ».
Qu'est-ce qu'un domaine .jp ?
.jp est le domaine de premier niveau national (ccTLD) du Japon. Seules les entreprises officiellement enregistrées conformément à la loi japonaise peuvent enregistrer un domaine .jp ; en posséder un, c’est gagner la confiance des consommateurs japonais.
Démontrez dès aujourd'hui que votre site web est adapté à la culture japonaise et accepte les paiements en yens grâce à l'extension .jp. N'attendez pas ! Ne laissez pas vos concurrents ou les revendeurs de noms de domaine s'emparer de votre adresse web idéale.
Pourquoi choisir un domaine .jp ?
- Le ccTLD officiel du Japon, bénéficiant d'une grande confiance auprès des consommateurs locaux
- Disponible pour les entreprises ayant une présence au Japon (sous conditions)
- Améliore le référencement naturel dans les recherches locales au Japon
- Renforce la crédibilité auprès de l'un des plus grands marchés en ligne au monde.