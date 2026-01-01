Qu'est-ce qu'un domaine .jp ?

.jp est le domaine de premier niveau national (ccTLD) du Japon. Seules les entreprises officiellement enregistrées conformément à la loi japonaise peuvent enregistrer un domaine .jp ; en posséder un, c’est gagner la confiance des consommateurs japonais.

Démontrez dès aujourd'hui que votre site web est adapté à la culture japonaise et accepte les paiements en yens grâce à l'extension .jp. N'attendez pas ! Ne laissez pas vos concurrents ou les revendeurs de noms de domaine s'emparer de votre adresse web idéale.