Les soins commencent par un domaine .healthcare

Un domaine de confiance pour les prestataires de soins médicaux, les marques de bien-être et les plateformes liées à la santé.

.healthcare
Pourquoi choisir un domaine .healthcare ?

Montrez à vos patients et partenaires que votre site est spécialisé, professionnel et là pour les aider.
  • Informez les visiteurs que votre site web est dédié aux services de santé et de soins.
  • Instaurez la confiance instantanément : utilisez un nom de domaine qui reflète la fiabilité et la pertinence du secteur.
  • Améliorez votre visibilité dans les moteurs de recherche : renforcez la notoriété de vos services tels que les cliniques, la télésanté ou les programmes de bien-être.
  • Prenez en charge tous les types de soins : idéal pour les prestataires, les plateformes, les formateurs et les organismes de santé publique.
Qu'est-ce qu'un domaine .healthcare ?

Un domaine .healthcare est un domaine de premier niveau créé pour les professionnels et les entreprises du secteur médical et du bien-être. Il est largement utilisé par les cliniques, les hôpitaux, les jeunes entreprises de technologies de la santé, les établissements d'enseignement et les organisations à but non lucratif qui œuvrent au service des communautés par le biais des soins.
L'utilisation de ce domaine renforce la légitimité, améliore la clarté et facilite la recherche et la confiance envers votre présence numérique – notamment dans un secteur où la précision et le professionnalisme sont essentiels.
Proposez vos services de soins là où les gens peuvent les trouver.
Informations de domaine pour .healthcare

TLD
.healthcare
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15

