Qu'est-ce qu'un domaine .healthcare ?

Un domaine .healthcare est un domaine de premier niveau créé pour les professionnels et les entreprises du secteur médical et du bien-être. Il est largement utilisé par les cliniques, les hôpitaux, les jeunes entreprises de technologies de la santé, les établissements d'enseignement et les organisations à but non lucratif qui œuvrent au service des communautés par le biais des soins.

L'utilisation de ce domaine renforce la légitimité, améliore la clarté et facilite la recherche et la confiance envers votre présence numérique – notamment dans un secteur où la précision et le professionnalisme sont essentiels.

Proposez vos services de soins là où les gens peuvent les trouver.