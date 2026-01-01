O cuidado começa com um domínio .healthcare
Um domínio confiável para profissionais da área médica, marcas de bem-estar e plataformas relacionadas à saúde.
Por que escolher um domínio .healthcare?
Mostre aos pacientes e parceiros que seu site é focado, profissional e está aqui para ajudar.
- Informe aos visitantes que seu site é dedicado a serviços de saúde e bem-estar.
- Construa confiança instantaneamente – use um domínio que reflita confiabilidade e relevância no setor.
- Melhore a visibilidade nas buscas – aumente o reconhecimento de serviços como clínicas, telemedicina ou programas de bem-estar.
- Ofereça suporte a todos os tipos de atendimento – ideal para provedores, plataformas, educadores ou organizações de saúde pública.
O que é um domínio .healthcare?
O domínio .healthcare é um domínio de nível superior criado para profissionais e empresas que atuam na área médica e de bem-estar. É amplamente utilizado por clínicas, hospitais, startups de tecnologia da saúde, educadores e organizações sem fins lucrativos que prestam serviços de saúde às comunidades.
Utilizar este domínio confere legitimidade, melhora a clareza e torna a sua presença digital mais fácil de encontrar e confiável – especialmente num setor onde a precisão e o profissionalismo são essenciais.
Ofereça seus serviços de assistência onde as pessoas possam encontrá-los.