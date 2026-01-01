O que é um domínio .healthcare?

O domínio .healthcare é um domínio de nível superior criado para profissionais e empresas que atuam na área médica e de bem-estar. É amplamente utilizado por clínicas, hospitais, startups de tecnologia da saúde, educadores e organizações sem fins lucrativos que prestam serviços de saúde às comunidades.

Utilizar este domínio confere legitimidade, melhora a clareza e torna a sua presença digital mais fácil de encontrar e confiável – especialmente num setor onde a precisão e o profissionalismo são essenciais.

Ofereça seus serviços de assistência onde as pessoas possam encontrá-los.