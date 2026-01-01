Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Apresente seu caso com um domínio .claims

R$  411,99ECONOMIZE 84%
R$  65,99 /1º ano

Para serviços de seguros, jurídicos ou de suporte, um domínio .claims transmite a mensagem certa.

.claims
Por que escolher um domínio .claims?

Crie confiança e clareza desde o momento em que alguém vê o endereço do seu site.
  • Tranquilize os visitantes com um domínio que reflita profissionalismo e confiabilidade.
  • Ajude as pessoas a encontrar respostas, enviar solicitações ou acompanhar casos sem confusão.
  • Melhore a relevância na busca com um domínio diretamente ligado ao seu nicho.
  • Posicione seu site como a principal referência para reclamações, suporte ou gerenciamento de casos.
O cursor do mouse aponta para uma página da web que exibe o texto "www", indicando um endereço de site.

O que é um domínio .claims?

Um domínio .claims é um domínio de nível superior criado especificamente para empresas e organizações que lidam com sinistros. É especialmente adequado para seguradoras, escritórios de advocacia, plataformas de resolução de disputas e centros de atendimento ao cliente.
Usar a extensão .claims confere relevância e autoridade imediatas ao seu site. Ela informa aos usuários exatamente o que seu site oferece, facilita a navegação e ajuda a construir confiança na sua marca a longo prazo.
Crie um caminho mais claro para seus usuários e registre seu domínio .claims hoje mesmo.
Diagrama ilustrando uma rede com um cadeado e uma chave, simbolizando segurança e controle de acesso em sistemas digitais.

