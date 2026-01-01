O que é um domínio .claims?

Um domínio .claims é um domínio de nível superior criado especificamente para empresas e organizações que lidam com sinistros. É especialmente adequado para seguradoras, escritórios de advocacia, plataformas de resolução de disputas e centros de atendimento ao cliente.

Usar a extensão .claims confere relevância e autoridade imediatas ao seu site. Ela informa aos usuários exatamente o que seu site oferece, facilita a navegação e ajuda a construir confiança na sua marca a longo prazo.

Crie um caminho mais claro para seus usuários e registre seu domínio .claims hoje mesmo.