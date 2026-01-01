O que significa um domínio .cards?

Um domínio .cards é um domínio de nível superior criado para sites relacionados a cartões – físicos ou digitais. É ideal para designers de cartões comemorativos, desenvolvedores de jogos, vendedores de itens colecionáveis, leitores de tarô e muito mais.

Com a extensão .cards, seu domínio se torna mais descritivo e alinhado com sua oferta. Isso adiciona contexto, gera confiança e dá aos seus visitantes um motivo claro para clicar.

Pronto para criar algo memorável? Garanta seu domínio .cards hoje mesmo e apresente suas ideias.