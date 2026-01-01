O que é um domínio .name?

Um domínio .nome é projetado especificamente para indivíduos. É uma ótima opção para criar uma marca pessoal ou exibir seu portfólio, blog ou trabalho criativo.

Com um domínio .nome, você pode construir uma presença online que reflita sua identidade única e se conecte com seu público de forma autêntica e significativa.