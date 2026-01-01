O TLD ideal para salas de estar online e espaços criativos.

O domínio .cafe não serve apenas para cafés; ele é ideal para marcas que prosperam em torno da comunidade e da cultura. Pense em carrinhos de café itinerantes, cafés artísticos, espaços de coworking, newsletters gastronômicas ou até mesmo plataformas digitais de discussão.

Sem limitações de setor, qualquer pessoa pode se cadastrar e usar o .cafe para adicionar uma identidade descontraída à sua presença online. Seja para atrair clientes presenciais ou construir um espaço digital acolhedor, o .cafe é curto e versátil o suficiente para atender criadores, curadores e empresas.