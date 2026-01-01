Faça a escolha inteligente com um domínio .university.
R$ 394,99ECONOMIZE 83%R$ 65,99 /1º ano
Um domínio .university é uma ótima opção para instituições acadêmicas, educadores e plataformas educacionais compartilharem programas, recursos e atualizações do campus online.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Por que escolher um domínio .university?
Posicione seu site como uma fonte acadêmica confiável já na URL.
- Apresente sua instituição, programa ou plataforma com um nome de domínio em que as pessoas confiam.
- Atraia estudantes e educadores internacionais com um endereço web profissional e focado em educação.
- Use domínios personalizados para destacar diferentes departamentos, faculdades ou cursos.
- Compartilhe eventos, informações sobre admissões ou notícias do campus em um espaço que pareça oficial e fácil de encontrar.
O que é um domínio .university?
Um domínio .university é um domínio de nível superior dedicado a instituições de ensino e plataformas voltadas para o aprendizado. É especialmente útil para faculdades, provedores de cursos online, grupos de pesquisa e serviços estudantis que desejam se destacar com um domínio construído para transmitir confiança e clareza.
Ao usar a extensão .university, você cria uma identidade focada e confiável que gera conexão com alunos, funcionários e parceiros. Seja para promover programas ou construir um campus digital, esse domínio ajuda você a se conectar e crescer.
Pronto para ampliar sua presença acadêmica? Registre seu domínio .university hoje mesmo.