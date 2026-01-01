O que é um domínio .university?

Um domínio .university é um domínio de nível superior dedicado a instituições de ensino e plataformas voltadas para o aprendizado. É especialmente útil para faculdades, provedores de cursos online, grupos de pesquisa e serviços estudantis que desejam se destacar com um domínio construído para transmitir confiança e clareza.

Ao usar a extensão .university, você cria uma identidade focada e confiável que gera conexão com alunos, funcionários e parceiros. Seja para promover programas ou construir um campus digital, esse domínio ajuda você a se conectar e crescer.

Pronto para ampliar sua presença acadêmica? Registre seu domínio .university hoje mesmo.