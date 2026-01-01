Um endereço digital que se adapta a cada assunto.

Um domínio .school é uma extensão flexível para educadores de todos os tipos – não se limita a instituições de ensino tradicionais. Com um domínio .school, você comunica ao mundo que oferece mais do que apenas conteúdo, mas sim aulas com valor e propósito.

Além da sala de aula, o domínio .school também é perfeito para startups educacionais inovadoras, programas extracurriculares, clubes após as aulas e centros comunitários focados na aprendizagem. Ele oferece uma oportunidade de branding clara e relevante que destaca sua empresa no setor educacional.

Ainda pensando no nome perfeito para o seu site? Um domínio .school ajuda você a manter o nome simples e fácil de lembrar. Use seu próprio nome, sua área de estudo ou um conceito de marca exclusivo para criar um nome de domínio curto e fácil de compartilhar. As opções mais interessantes estão se esgotando rapidamente, então garanta a sua enquanto ainda há disponibilidade.