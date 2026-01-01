Construa futuros brilhantes com um domínio .school
R$ 230,99ECONOMIZE 86%R$ 32,99 /1º ano
Um domínio .school coloca sua marca educacional em destaque, facilitando a conexão de alunos, pais e aprendizes com você a qualquer hora e em qualquer lugar.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Onde a aprendizagem começa online
Com o domínio .school, sua presença digital reflete sua missão educacional: clara, confiável e repleta de propósito. A combinação do domínio de nível superior (TLD) com o nome de domínio desejado demonstra seu compromisso com a educação, facilitando o reconhecimento da sua oferta pelo seu público.
Um domínio .school funciona em todos os níveis e disciplinas educacionais – seja para criar portais de alunos, perfis de professores, calendários acadêmicos ou muito mais. Se o seu objetivo é capacitar mentes, comece com um domínio que reflita essa meta desde o primeiro clique.
Um endereço digital que se adapta a cada assunto.
Um domínio .school é uma extensão flexível para educadores de todos os tipos – não se limita a instituições de ensino tradicionais. Com um domínio .school, você comunica ao mundo que oferece mais do que apenas conteúdo, mas sim aulas com valor e propósito.
Além da sala de aula, o domínio .school também é perfeito para startups educacionais inovadoras, programas extracurriculares, clubes após as aulas e centros comunitários focados na aprendizagem. Ele oferece uma oportunidade de branding clara e relevante que destaca sua empresa no setor educacional.
Ainda pensando no nome perfeito para o seu site? Um domínio .school ajuda você a manter o nome simples e fácil de lembrar. Use seu próprio nome, sua área de estudo ou um conceito de marca exclusivo para criar um nome de domínio curto e fácil de compartilhar. As opções mais interessantes estão se esgotando rapidamente, então garanta a sua enquanto ainda há disponibilidade.