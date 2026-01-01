Dê energia à sua marca para o futuro com o domínio .energy.
A extensão .energy foi criada sob medida para empresas, startups e profissionais que impulsionam a inovação em energia, sustentabilidade e tecnologias limpas.
Onde a energia encontra a inovação digital
Com a crescente atenção global voltada para a sustentabilidade e a inovação, destacar-se no setor de energia é mais importante do que nunca. Um domínio .energy dá à sua marca uma vantagem competitiva, demonstrando que você está focado no futuro e comprometido em causar impacto.
Seja você parte da revolução das energias renováveis, esteja lançando uma nova startup de tecnologia limpa ou oferecendo consultoria no setor de energia, um domínio .energy informa às pessoas exatamente o que você faz antes mesmo que elas visitem seu site.
Uma identidade digital para líderes sustentáveis
O domínio .energy é ideal para empresas de todo o espectro energético: empresas de energia solar, fornecedores de veículos elétricos, inovadores de baterias, startups de energia eólica e hidrelétrica, consultores de energia e até mesmo centros de estudos de políticas públicas.
Com um domínio .energy, seu foco fica claro à primeira vista. É uma escolha inteligente e memorável que funciona tanto como sua marca quanto como sua mensagem. Conta sua história em uma palavra, ajudando você a construir autoridade e confiança desde a primeira impressão.
O domínio .energy perfeito para você pode já estar nos planos de outra pessoa. Aproveite agora para impulsionar sua marca com uma extensão de domínio que capture o espírito de progresso e inovação.