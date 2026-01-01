Reúna pessoas com um domínio .community
R$ 290,99ECONOMIZE 77%R$ 65,99 /1º ano
Está a construir uma rede local, um espaço online ou uma causa comum? Ajude as pessoas a encontrar um sentido de pertença com um domínio .community.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
O que é um domínio .community?
Um domínio .community foi criado para conexão. É um endereço web que funciona para grupos locais, causas globais, fóruns baseados em interesses e plataformas de membros – qualquer lugar onde as pessoas se reúnem com um propósito.
Se você está criando um espaço onde as pessoas podem compartilhar, aprender, apoiar ou colaborar, um domínio .community deixa essa missão clara desde o primeiro clique.
Por que registrar um domínio .community?
Um domínio .community pode ajudar você a se destacar com mais eficácia.
- Ele conta sua história rapidamente e demonstra que seu site é sobre conexão.
- É flexível para qualquer tópico. Use-o para centros de bairro, interesses de nicho, coletivos online e muito mais.
- É fácil de lembrar e compartilhar. Um domínio significativo e acessível que convida outras pessoas a participar.
A internet é tão vasta e anônima. Construa seu senso de pertencimento com um domínio .community.
Comece a se conectar hoje mesmo com um domínio .community.