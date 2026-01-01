O que é um domínio .community?

Um domínio .community foi criado para conexão. É um endereço web que funciona para grupos locais, causas globais, fóruns baseados em interesses e plataformas de membros – qualquer lugar onde as pessoas se reúnem com um propósito.

Se você está criando um espaço onde as pessoas podem compartilhar, aprender, apoiar ou colaborar, um domínio .community deixa essa missão clara desde o primeiro clique.