Não perca as ofertas da Promoção de Ano Novo!
Ver oferta
Up to 64% off

Hytale server hosting

Bring your world to life

Backups semanais grátis e automáticos Detector de malware Assistente com IA
R$  29,99 /mês
30 dias para pedir reembolso
Hytale game server hosting

Aproveite nossa Promoção de Ano Novo!

57% OFF
Game Panel 1
R$  69,99
R$  29,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 1.679,76). Renovação por R$ 47,99/mês.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
53% OFF
Game Panel 2
R$  89,99
R$  41,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 1.007,76 (preço normal R$ 2.159,76). Renovação por R$ 69,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
63% OFF
Game Panel 4
R$  159,99
R$  59,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 3.839,76). Renovação por R$ 129,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
64% OFF
Game Panel 8
R$  329,99
R$  119,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 7.919,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
57% OFF
Game Panel 1
R$  69,99
R$  29,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 1.679,76). Renovação por R$ 47,99/mês.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
53% OFF
Game Panel 2
R$  89,99
R$  41,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 1.007,76 (preço normal R$ 2.159,76). Renovação por R$ 69,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
63% OFF
Game Panel 4
R$  159,99
R$  59,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 3.839,76). Renovação por R$ 129,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
64% OFF
Game Panel 8
R$  329,99
R$  119,99 /mês
Oferta por tempo limitado
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 7.919,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Suporte a Mods
Proteção contra DDoS
100% Acesso Root
Instalação com um clique
Assistente de IA com tecnologia MCP
Backup semanal grátis
Servidores em várias partes do mundo
Hospede vários jogos
Processadores AMD EPYC
Suporte a Mods
Proteção contra DDoS
100% Acesso Root
Instalação com um clique
Assistente de IA com tecnologia MCP
Backup semanal grátis
Servidores em várias partes do mundo
Hospede vários jogos
Processadores AMD EPYC

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Your world, your rules

Hytale is built around creativity and exploration, letting players shape their own worlds, stories, and gameplay experiences. Hosting your own server gives you full control over world generation, player access, and game settings so you can create the exact experience you want.

Install mods, experiment with custom content, or run a private server just for friends. With Hostinger’s Game Panel, managing your Hytale server is simple, flexible, and designed for both beginners and advanced users.
Hytale server management panel

Reliable Hytale server hosting for multiplayer adventures

Run your Hytale server on modern infrastructure designed to deliver stable performance, fast load times, and uninterrupted gameplay.

Customized gameplay

Full root access gives you complete control over your Hytale server. Customize world settings, manage players, and prepare for future modding and server expansions as the game evolves.

Hytale server customization

Optimal performance

Your Hytale server runs on high-performance AMD processors with NVMe storage, ensuring smooth gameplay even during intense exploration and multiplayer sessions.

High-performance VPS hardware

Scalable resources

Easily upgrade your VPS resources as your Hytale world grows. Add more RAM or CPU power whenever you need to support more players or larger worlds.

Scalable VPS resources

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Hospede seu servidor de Hytale perto dos seus jogadores

Escolha entre servidores na Europa, América do Norte, Ásia e América do Sul para diminuir a latência e oferecer uma melhor experiência no modo multijogador.

Escolher uma localização de servidor próxima à sua base de jogadores garante conexões mais rápidas, jogabilidade mais fluida e interações com o mundo mais responsivas.

Image
Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
Martin K

A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro quanto a alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Gerenciamento de servidor simplificado

Gerencie seu servidor de Hytale por meio de um Game Panel intuitivo, que permite iniciar, parar, atualizar e monitorar o servidor sem precisar usar a linha de comando.

Ambiente de hospedagem confiável e seguro

Seu VPS é isolado e protegido, garantindo ao seu servidor de Hytale um ambiente estável e seguro para jogar por longos períodos e manter sua comunidade online.

Upgrades e atualizações sem complicação

Conforme o Hytale evolui, você pode atualizar seu servidor ou ampliar seus recursos com rapidez, garantindo que esteja sempre pronto para novos conteúdos e recursos.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais detalhes.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Hytale server hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about hosting a Hytale server.

What is Hytale server hosting?

How do I set up a Hytale server on Hostinger?

What are the system requirements for hosting a Hytale server?

Can I move my existing Hytale server to Hostinger?

How much does it cost to host a Hytale server?

What support options are available for Hytale server hosting?

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.