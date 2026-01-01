Hytale server hosting
Bring your world to life
Your world, your rules
Reliable Hytale server hosting for multiplayer adventures
Customized gameplay
Full root access gives you complete control over your Hytale server. Customize world settings, manage players, and prepare for future modding and server expansions as the game evolves.
Optimal performance
Your Hytale server runs on high-performance AMD processors with NVMe storage, ensuring smooth gameplay even during intense exploration and multiplayer sessions.
Scalable resources
Easily upgrade your VPS resources as your Hytale world grows. Add more RAM or CPU power whenever you need to support more players or larger worlds.
Host your Hytale server close to your players
Choose from multiple data center locations across Europe, North America, Asia, and South America to reduce latency and improve the multiplayer experience.Picking a server location near your player base helps ensure faster connections, smoother gameplay, and more responsive world interactions.
¡Estoy contentísimo con el hosting VPS de Hostinger! Su tiempo de actividad es excelente y mi web siempre funciona de maravilla. Además, cuando necesito ayuda, el equipo de soporte responde al momento, con profesionalidad y con soluciones claras.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y el soporte humano se complementan de lujo. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente fiable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa funciona de maravilla, estoy muy satisfecho con los servicios que me brindan. No es tan caro como otros y sus planes de precios y configuraciones de VPS son geniales.
Simple server management
Manage your Hytale server through an intuitive Game Panel that lets you start, stop, update, and monitor your server without using the command line.
Secure hosting environment
Your VPS is isolated and protected, giving your Hytale server a stable and secure environment for long-term gameplay and community hosting.
Easy upgrades and updates
As Hytale continues to evolve, you can quickly update your server or scale your resources to stay ready for new content and features.