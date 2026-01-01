¡No te pierdas las ofertas de Año Nuevo!
Explorar
Up to 63% off

Hytale server hosting

Bring your world to life

Backups semanales automáticos y gratis Escáner de malware Asistente con IA
5,49  € /mes
Garantía de reembolso de 30 días
Hytale game server hosting

¡Aprovecha nuestras ofertas de Año Nuevo!

-61%
Game Panel 1
13,99  €
5,49  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en: 335,76 €). Se renueva por 9,99 €/mes.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-58%
Game Panel 2
17,99  €
7,49  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 179,76 € (valorado en: 431,76 €). Se renueva por 12,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-63%
Game Panel 4
29,99  €
10,99  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en: 719,76 €). Se renueva por 24,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-63%
Game Panel 8
59,99  €
21,99  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en: 1.439,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-61%
Game Panel 1
13,99  €
5,49  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en: 335,76 €). Se renueva por 9,99 €/mes.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-58%
Game Panel 2
17,99  €
7,49  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 179,76 € (valorado en: 431,76 €). Se renueva por 12,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-63%
Game Panel 4
29,99  €
10,99  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en: 719,76 €). Se renueva por 24,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-63%
Game Panel 8
59,99  €
21,99  € /mes
Oferta por tiempo limitado
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en: 1.439,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Compatible con Mod
Protección DDoS
Acceso root al servidor
Instalación con un solo clic
Asistente de IA impulsado por MCP
Copias de seguridad semanales gratuitas
Centros de datos en todo el mundo
Aloja varios juegos
Procesadores AMD EPYC
Compatible con Mod
Protección DDoS
Acceso root al servidor
Instalación con un solo clic
Asistente de IA impulsado por MCP
Copias de seguridad semanales gratuitas
Centros de datos en todo el mundo
Aloja varios juegos
Procesadores AMD EPYC

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido entre la cantidad de meses que lo componen.

Your world, your rules

Hytale is built around creativity and exploration, letting players shape their own worlds, stories, and gameplay experiences. Hosting your own server gives you full control over world generation, player access, and game settings so you can create the exact experience you want.

Install mods, experiment with custom content, or run a private server just for friends. With Hostinger’s Game Panel, managing your Hytale server is simple, flexible, and designed for both beginners and advanced users.
Hytale server management panel

Reliable Hytale server hosting for multiplayer adventures

Run your Hytale server on modern infrastructure designed to deliver stable performance, fast load times, and uninterrupted gameplay.

Customized gameplay

Full root access gives you complete control over your Hytale server. Customize world settings, manage players, and prepare for future modding and server expansions as the game evolves.

Hytale server customization

Optimal performance

Your Hytale server runs on high-performance AMD processors with NVMe storage, ensuring smooth gameplay even during intense exploration and multiplayer sessions.

High-performance VPS hardware

Scalable resources

Easily upgrade your VPS resources as your Hytale world grows. Add more RAM or CPU power whenever you need to support more players or larger worlds.

Scalable VPS resources

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Host your Hytale server close to your players

Choose from multiple data center locations across Europe, North America, Asia, and South America to reduce latency and improve the multiplayer experience.

Picking a server location near your player base helps ensure faster connections, smoother gameplay, and more responsive world interactions.

Image
Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy contentísimo con el hosting VPS de Hostinger! Su tiempo de actividad es excelente y mi web siempre funciona de maravilla. Además, cuando necesito ayuda, el equipo de soporte responde al momento, con profesionalidad y con soluciones claras.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y el soporte humano se complementan de lujo. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente fiable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa funciona de maravilla, estoy muy satisfecho con los servicios que me brindan. No es tan caro como otros y sus planes de precios y configuraciones de VPS son geniales.

Simple server management

Manage your Hytale server through an intuitive Game Panel that lets you start, stop, update, and monitor your server without using the command line.

Secure hosting environment

Your VPS is isolated and protected, giving your Hytale server a stable and secure environment for long-term gameplay and community hosting.

Easy upgrades and updates

As Hytale continues to evolve, you can quickly update your server or scale your resources to stay ready for new content and features.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para más detalles.

Google
Puntuación:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntuación:
4.6/5
2,432
opiniones
WpBeginner
Puntuación:
4.7
874
opiniones

Hytale server hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about hosting a Hytale server.

What is Hytale server hosting?

How do I set up a Hytale server on Hostinger?

What are the system requirements for hosting a Hytale server?

Can I move my existing Hytale server to Hostinger?

How much does it cost to host a Hytale server?

What support options are available for Hytale server hosting?

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.