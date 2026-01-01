Generador de dominio con IA gratis

Utiliza nuestro creador de dominio con IA gratuito para encontrar nombres únicos para tu sitio web o marca, y hazte con tu dominio ideal en segundos.

Consejos

Genera las mejores sugerencias de nombres de dominio en 4 pasos

1. Encuentra tus palabras clave

Piensa en las palabras que definen tu marca, nicho o ubicación. Una palabra clave sólida es el ingrediente secreto de un nombre de dominio perfecto.

2. Utiliza el generador de IA de nombres de dominio

3. Selecciona y asegura tu dominio al instante

4. Lanza tu idea

Da rienda suelta a tu creatividad con extensiones de dominio alternativas

No te preocupes si el dominio .com no está disponible. Aún puedes elegir extensiones potentes para encontrar un nombre que defina aún mejor tu marca y nicho.

.com sigue siendo el rey

Es el estándar mundialmente reconocido. Si está disponible, asegura siempre el dominio .com para maximizar la confianza del cliente y minimizar la pérdida de tráfico.

.net y .io para tecnología

Usa .net si tu marca está basada en la web. Por otro lado, .io es muy popular entre startups, servicios y desarrolladores modernos.

.org para generar confianza

Muy asociado con organizaciones sin ánimo de lucro, información y comunidad. Ofrece una imagen de fuente fiable.

.store o .shop

Lanza tu web de ecommerce con la señal adecuada. Estas extensiones indican inmediatamente a los visitantes que vendes online.

.co y TLD locales

.co es una alternativa corta y moderna a .com. Utiliza dominios de nivel superior específicos de cada país, como .es, para llegar claramente a un público local o nacional.

.me, .site o .online

Perfectos para tu marca personal. Utiliza estos para crear un portafolio, un sitio web de consultoría o una presencia online flexible.

Todo lo que necesitas sin pagar de más.

Ideas de dominio con tecnología IA
Asistencia de expertos las 24 horas
Dominio gratis (con planes de hosting anuales)
Administración gratuita de WHOIS
Protección de la privacidad del dominio
Registro rápido y fiable

Ya tienes tu dominio. ¿Y ahora qué?

Estos son los cuatro pasos esenciales para convertir tu nombre en un negocio.
Crea tu sitio web en minutos. Elige una plantilla diseñada por un profesional o deja que nuestro Creador de páginas web con IA cree tu web de alta conversión con un prompt sencillo.

Un dominio necesita un hosting rápido y seguro. Elige un plan de hosting web con un 99,9 % de tiempo de actividad y veloz. Incluye un dominio gratuito durante un año con los planes anuales que cumplan los requisitos.

Genera confianza al instante con un email profesional basado en dominio. Todos los planes de hosting incluyen una cuenta de email profesional, o puedes mejorar a Google Workspace.

Completa la imagen de tu marca. Usa nuestro Generador de logotipos con IA para crear un logo único que defina tu identidad profesional al instante.

Prueba más herramientas de dominio gratuitas

Búsqueda de nombre de dominio

Busca un dominio disponible con nuestra herramienta de búsqueda de dominios y regístralo al instante.

Comprueba la disponibilidad del dominio

Búsqueda de extensiones de dominio

Busca entre todas las extensiones (TLD) y encuentra un dominio único que encaje con la visión de tu negocio.

Explorar TLD

Búsqueda de dominio WHOIS

Encuentra el propietario, el registrador y los datos clave de registro de cualquier dominio de forma rápida y precisa.

Buscar dominio

Descubre lo esencial sobre los nombres de dominio

Accede a nuestros tutoriales para aprender todo lo que necesitas saber sobre nombres de dominio, estrategia y próximos pasos.
Cómo elegir el nombre de dominio ideal y qué evitar

Cómo elegir el nombre de dominio ideal y qué evitar

Cuánto cuesta un nombre de dominio en 2026 + cómo puedo conseguir uno gratis

Cuánto cuesta un nombre de dominio en 2026 + cómo puedo conseguir uno gratis

Ya tengo mi dominio, ¿qué hago ahora? 6 pasos a seguir

Ya tengo mi dominio, ¿qué hago ahora? 6 pasos a seguir

