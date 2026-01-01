Gratis KI Domain-Namen-Generator

Nutzen Sie unseren kostenlosen KI Domain-Generator, um einzigartige Namen für Ihre Website oder Marke zu finden und Ihre perfekte Domain in Sekunden zu sichern.

Tipps

Generieren Sie in 4 Schritten die besten Domainnamenvorschläge

1. Keywords finden

Überlegen Sie sich Wörter, die Ihre Marke, Nische oder Ihren Standort beschreiben. Ein aussagekräftiges Keyword ist der Schlüssel zu einem großartigen Domainnamen.

2. KI Domain-Generator für Namen nutzen

3. Domain auswählen und sofort sichern

4. Idee veröffentlichen

Warum sollten Sie Ihre Domain bei Hostinger registrieren?

Keine Sorge, wenn die .com-Domain bereits vergeben ist. Mit starken alternativen Domainendungen finden Sie dennoch einen Namen, der Ihre Marke und Nische optimal beschreibt.

.com ist immer noch König

Es handelt sich um den weltweit anerkannten Standard. Sichern Sie sich immer die .com-Domain, sofern verfügbar, um das Kundenvertrauen zu maximieren und Traffic-Verluste zu minimieren.

.net und .io für Technologie

Verwenden Sie .net, wenn Ihre Marke webbasiert ist („Netzwerk“). Bei modernen Startups, Dienstleistern und Entwicklern ist hingegen .io sehr beliebt.

.org für Vertrauen

Weit verbreitet im Zusammenhang mit gemeinnützigen Organisationen, Informations- und Community-Projekten. Es vermittelt sofort Seriosität und Vertrauenswürdigkeit.

.store oder .shop

Veröffentlichen Sie Ihre E-Commerce-Website mit dem richtigen Signal. Diese Endungen zeigen Ihren Besuchern sofort, dass Sie online verkaufen.

.co und lokale TLDs

.co ist eine kurze, moderne Alternative zu .com. Mit länderspezifischen TLDs wie .us sprechen Sie gezielt ein lokales oder nationales Publikum an.

.me, .site oder .online

Ideal für die persönliche Markenbildung. Nutzen Sie diese, um ein Portfolio, eine Berater-Website oder eine flexible Online-Präsenz aufzubauen.

Alles, was Sie brauchen – ohne Zusatzkosten.

KI-gestützte Domain-Ideen
24/7 Experten-Support
Kostenlose Domain (mit jährlichen Hosting-Plänen)
Kostenlose WHOIS-Verwaltung
Domain-Datenschutz
Schnelle, sichere Registrierung

Sie haben Ihren Domainnamen gesichert. Was jetzt?

Hier sind die vier wichtigsten Schritte, um Ihren Namen in ein Unternehmen zu verwandeln.
Ihre Website erstellen

Ihre Website erstellen

Erstellen Sie Ihre Website in Minuten – nicht in Tagen. Wählen Sie eine Designervorlage oder lassen Sie unseren KI-gestützten Website-Baukasten anhand einer einfachen Eingabe Ihre hochkonvertierende Website erstellen.

Ihren Hosting-Plan kaufen

Ihren Hosting-Plan kaufen

Eine Domain braucht ein schnelles und sicheres Zuhause. Wählen Sie einen Webhosting-Plan mit 99,9 % Uptime und hoher Geschwindigkeit. Eine kostenlose Domain ist bei qualifizierten Jahresplänen 1 Jahr lang inklusive.

Professionelle E-Mail erhalten

Professionelle E-Mail erhalten

Schaffen Sie sofort Vertrauen mit einer domainbasierten E-Mail-Adresse. Alle Hosting-Pläne beinhalten ein Business E-Mail-Konto, oder Sie können auf Google Workspace upgraden.

Individuelles Logo erstellen

Individuelles Logo erstellen

Vervollständigen Sie Ihren Markenauftritt. Nutzen Sie unseren KI Logo-Maker, um ein einzigartiges Logo zu erstellen, das Ihre professionelle Identität gänzlich einfängt.

Weitere kostenlose Domain-Tools

Domainnamensuche

Finden Sie mit unserem Domainnamen-Suchtool schnell eine verfügbare Domain. Sichern und registrieren Sie sofort die passende – ganz einfach.

Domainverfügbarkeit prüfen

Domainendungen finden

Durchsuchen Sie alle Domainendungen (TLDs), um eine einzigartige Domain zu finden, die zu Ihrer Unternehmensvision passt.

TLDs entdecken

WHOIS Domain-Abfrage

Finden Sie schnell und präzise den Inhaber, den Registrar und die wichtigsten Registrierungsdetails zu jeder Domain.

Domain abfragen

Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über Domainnamen

Erfahren Sie in unseren Tutorials alles über Domainnamen, Strategien und die nächsten Schritte.
Einen Domainnamen wählen, der sich von anderen abhebt, und was man vermeiden sollte

Einen Domainnamen wählen, der sich von anderen abhebt, und was man vermeiden sollte

Wie viel kostet ein Domainname im Jahr 2026 und kann ich einen kostenlos bekommen?

Wie viel kostet ein Domainname im Jahr 2026 und kann ich einen kostenlos bekommen?

Ich habe eine Domain gekauft, was nun? 6 Schritte nach dem Kauf einer Domain

Ich habe eine Domain gekauft, was nun? 6 Schritte nach dem Kauf einer Domain

Domain Namen Generator – Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Generierung eines Domainnamens.

Was ist ein Domain Namen Generator?

Wie verwendet man den Domain Namen Generator?

Wie findet man einen einprägsamen Domainnamen?

Wie unterscheidet sich Hostingers Website Namen Generator von einem einfachen Domainnamen-Suchtool?

Kann ich einen Domainnamen registrieren, nachdem ich ihn generiert habe?

Was ist, wenn der Domainname bereits vergeben ist?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

