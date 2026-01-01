KI Website-Baukasten
Bauen Sie Ihr Online-Geschäft schneller mit KI auf
Noch heute mit dem Verkauf beginnen
Erhalten Sie eine komplette, von KI erstellte E-Commerce-Website, die Zahlungen und Buchungen akzeptiert, Produkte präsentiert, über integrierte Analyse verfügt und Beschreibungen aus Fotos generiert.
KI steigert Ihren Traffic und Umsatz
Veröffentlichen Sie KI-gestützte E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach, verbessern Sie Ihr Suchranking mit dem KI SEO-Assistenten, verbinden Sie Google Ads, Meta Pixel und Analytics für bessere Ergebnisse.
Schnell überzeugende Inhalte erstellen
Verfassen Sie mit dem KI-Texteditor ansprechende Website-Texte in jedem Stil und vermitteln Sie mit Beiträgen Kompetenz und Glaubwürdigkeit, um Leser zu erneuten Besuchen zu motivieren.
Mit beeindruckenden Grafiken herausstechen
Generieren Sie sofort neue Seiten und Abschnitte und erstellen Sie in Sekunden benutzerdefinierte Logos und Bilder, die Ihre Marke perfekt widerspiegeln.
Jakeb Thornberry
Hostingers Website-Baukasten ist erstklassig. Ich kenne keinen anderen Baukasten, der diesem nahekommt. WIX und GoDaddy sind nicht ansatzweise vergleichbar mit der Einfachheit und den allgemeinen Möglichkeiten, die man hier erhält.
Marcus Yogananda Borg
Ich habe früher Wix verwendet, und es ist teuer und nicht annähernd so präzise. Hier bin ich weniger gestresst, mehrere Websites zu haben, da sie früher so teuer für mich waren. Dafür feiere ich Hostinger!
David Watson
Ich habe alle gängigen CMS-Systeme ausprobiert, darunter WiX, 123 reg, etc. Dieses hier ist bei weitem das beste, das ich bisher verwendet habe. Ich empfehle es gerne weiter.
E-Commerce
Online-Portfolio
Unternehmenswebsite
Blog
Landingpage
Fotografie-Website
Premium-Vorteile:
Alles aus Premium, plus:
Premium-Vorteile:
Alles aus Premium, plus:
