Beide Tools helfen technisch weniger versierten Benutzern bei der Erstellung von Online-Projekten. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf Projekttyp und Zweck:

Hostingers KI Website-Baukasten ermöglicht es jedem, eine vollwertige Website von Grund auf zu erstellen. Er ist perfekt für Online-Shops, Blogs, Portfolios, Unternehmenswebsites und vieles mehr. Mit einer einzigen detaillierten Eingabeaufforderung können Benutzer eine funktionsreiche Website erstellen, komplett mit Produktseiten, Formularen, Buchungsfunktionen und vielem mehr.

Der Hostinger Horizons KI Web-App-Generator hingegen hilft bei der Erstellung benutzerdefinierter Webanwendungen - Software, die in einem Browser läuft und Benutzern die Interaktion, Dateneingabe und Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Einige Beispiele sind ein Aufgabenmanager, eine Dating-Web-App oder ein Kalorientracker. Um eine Web-App mit diesem Tool zu erstellen, müssen die Benutzer nur grundlegende Anforderungen eingeben, und das Tool generiert eine voll funktionsfähige Web-App, die dann weiter angepasst und verfeinert werden kann.

Kurz gesagt, verwenden Sie den Hostinger KI Website-Baukasten, um eine herkömmliche Website zu erstellen, und verwenden Sie den Hostinger Horizons KI Web-App-Generator, um benutzerdefinierte Web-Apps zu erstellen - beides ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.