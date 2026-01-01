Kostenlose Domain erhalten
Geben Sie Ihren Wunschnamen ein und melden Sie sich für 12 Monate Webhosting an, um einen kostenlosen Website-Domainnamen zu erhalten.
Kostenloser Datenschutz ist bei jeder berechtigten Domain inklusive
Beginnen Sie Ihre Reise mit kostenlosen Domains
Kaufen Sie ein jährliches Premium- oder Business-Shared-Hosting-Paket und erhalten Sie im ersten Jahr eine Premium-Top-Level-Domain kostenlos.
Freuen Sie sich über hochwertige Features
Die zwei Grundbausteine für eine starke Online-Präsenz sind eine großartige Domain und schnelles Webhosting. Wählen Sie Hostinger als Hosting-Anbieter, um ein besseres Suchmaschinen-Ranking und mehr Vertrauen zu erhalten.
Holen Sie sich perfekte Domains
Unsere kostenlosen Domainnamen umfassen die beliebtesten Domainnamen-Erweiterungen. Wählen Sie die am besten geeignete Domain für Ihre Website und starten Sie noch heute Ihre Online-Reise.
Wählen Sie einen Webhosting-Plan
Wählen Sie einen Webhosting-Plan und erhalten Sie einen kostenlosen Domainnamen für Ihre Website.
85 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
1,99 € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Premium-Vorteile:
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99 € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-AppsNEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Alles aus Premium, plus:
Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPressKOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
24/7 Experten-Support
Unser Expertenteam steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Ob Sie eine kostenlose Domain erstellen, Domain-basierte E-Mail-Konten einrichten oder Webhosting im Allgemeinen betreiben - wir sind bei allen Problemen mit Rat und Informationen für Sie da.
Zuverlässiges Webhosting
Unsere Webhosting-Pläne beinhalten eine kostenlose Domainregistrierung, einen Website-Baukasten, regelmäßige Backups, unbegrenzte Bandbreite und eine Uptime-Garantie von 99,9 %. Auf diese Weise können Sie sich auf den Aufbau Ihrer Website oder das Wachstum Ihres Online-Geschäfts konzentrieren.
Kostenlose professionelle E-Mail
Erweitern Sie Ihre Online-Präsenz, indem Sie Ihren Firmennamen in Ihrer E-Mail-Adresse verwenden. Schließen Sie die kostenlose Domainregistrierung ab und erstellen Sie damit ein individuelles E-Mail-Konto für Ihr Unternehmen.
Kostenlose Domains: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema gratis Domains