Kostenlose Domain erhalten

Geben Sie Ihren Wunschnamen ein und melden Sie sich für 12 Monate Webhosting an, um einen kostenlosen Website-Domainnamen zu erhalten.

Kostenloser Datenschutz ist bei jeder berechtigten Domain inklusive

Sie haben bereits eine Domain?

Übertragen Sie sie

Beginnen Sie Ihre Reise mit kostenlosen Domains

Kaufen Sie ein jährliches Premium- oder Business-Shared-Hosting-Paket und erhalten Sie im ersten Jahr eine Premium-Top-Level-Domain kostenlos.

Freuen Sie sich über hochwertige Features

Die zwei Grundbausteine für eine starke Online-Präsenz sind eine großartige Domain und schnelles Webhosting. Wählen Sie Hostinger als Hosting-Anbieter, um ein besseres Suchmaschinen-Ranking und mehr Vertrauen zu erhalten.
Greifen Sie zu
Holen Sie sich perfekte Domains

Unsere kostenlosen Domainnamen umfassen die beliebtesten Domainnamen-Erweiterungen. Wählen Sie die am besten geeignete Domain für Ihre Website und starten Sie noch heute Ihre Online-Reise.
Wählen Sie einen Webhosting-Plan

Wählen Sie einen Webhosting-Plan und erhalten Sie einen kostenlosen Domainnamen für Ihre Website.
85 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
1,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
24/7 Experten-Support

Unser Expertenteam steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Ob Sie eine kostenlose Domain erstellen, Domain-basierte E-Mail-Konten einrichten oder Webhosting im Allgemeinen betreiben - wir sind bei allen Problemen mit Rat und Informationen für Sie da.
Zuverlässiges Webhosting

Unsere Webhosting-Pläne beinhalten eine kostenlose Domainregistrierung, einen Website-Baukasten, regelmäßige Backups, unbegrenzte Bandbreite und eine Uptime-Garantie von 99,9 %. Auf diese Weise können Sie sich auf den Aufbau Ihrer Website oder das Wachstum Ihres Online-Geschäfts konzentrieren.
Kostenlose professionelle E-Mail

Erweitern Sie Ihre Online-Präsenz, indem Sie Ihren Firmennamen in Ihrer E-Mail-Adresse verwenden. Schließen Sie die kostenlose Domainregistrierung ab und erstellen Sie damit ein individuelles E-Mail-Konto für Ihr Unternehmen.
Wählen Sie Ihre Domain
Sie brauchen mehr Leistung? Testen Sie Cloud Hosting

Risikofrei ausprobieren. 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

Kostenlose Domains: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema gratis Domains

Was ist ein Domainname?

Gibt es eine Liste der kostenlosen Domainnamen-Erweiterungen?

Wie kann ich eine kostenlose Domain erhalten?

Gibt es noch andere anfallende Kosten?

Wie registriere ich eine kostenlose Domain?

Wie kann Hostinger Domains für Websites kostenlos anbieten?

Kann ich meine kostenlosen Domains auf eine andere Registrierstelle übertragen?

Kann ich meine kostenlose Domain verwenden, um eine Domain-basierte E-Mail zu erstellen?

