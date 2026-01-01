Sie können unsere Dienstleistungen mit einer Vielzahl von Zahlungsmethoden erwerben.
Zahlungsmöglichkeiten
Wir akzeptieren eine Vielzahl von Kredit- und Debitkarten, E-Wallets und eine breite Palette von Kryptowährungen.
Kredit- und Debitkarten
E-Wallets
Zahlungsmethoden: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Zahlungsmethoden.
Wie stellen Sie sicher, dass Zahlungen sicher sind?
Zahlungssicherheit hat für uns oberste Priorität. Verschlüsselte Zahlungsdetails werden in einem externen Tresor getrennt von unserem System gespeichert. Der Tresor hat die höchste PCI-DSS Level 1-Konformität, um sicherzustellen, dass die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt werden.
Bei Hostinger stellen wir sicher, dass alle Ihre Zahlungen uns sicher erreichen. Wenn Sie Probleme beim Ausführen einer Zahlung haben, finden Sie die Lösung möglicherweise hier.
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig
Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.