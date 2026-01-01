Unsere wichtigsten Richtlinien

10 Hostinger-Prinzipien

Wir wenden die Hostinger-Prinzipien in jedem Bereich unserer Arbeit an, angefangen bei der Einstellung von Mitarbeitern bis hin zu der Art und Weise, wie wir arbeiten, Entscheidungen treffen und Feedback geben.

Kundenorientierung

Wir beginnen beim Kunden – und arbeiten rückwärts.
Wir recherchieren intensiv und bemühen uns, unsere Kunden besser zu verstehen.
Wir arbeiten mit vollem Einsatz daran, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und zu bewahren.

Verantwortung

Unsere Kunden und der Erfolg von Hostinger liegen uns am Herzen.
Wir sind leidenschaftlich – engagiert mit Herz und Verstand.
Sie treffen Entscheidungen auf der Grundlage langfristiger Überlegungen.
Wir handeln im Interesse des gesamten Unternehmens – nicht nur unseres Teams. Wir sagen niemals: „Das ist nicht mein Job.“

Lernen und neugierig bleiben

Wir lernen kontinuierlich und streben stets danach, uns zu verbessern.
Wir erkunden neugierig neue Möglichkeiten und suchen sie aktiv.
Es liegt in unserer Natur, innovativ zu sein.

Die Besten einstellen und fördern

Wir stellen stets Menschen ein, die besser sind als wir selbst.
Wir behalten nur hocheffiziente Mitarbeiter.
Führungskräfte entwickeln Führungskräfte und nutzen ihre Position, um andere zu coachen.
Wir helfen Menschen, sich innerhalb der Organisation weiterzuentwickeln.

Höchste Standards

Wir streben nach den höchsten Standards – auch wenn manche diese Standards als übertrieben empfinden.
Wir inspirieren andere mit unserem Streben nach Exzellenz.
Wir setzen die Messlatte immer höher und motivieren unser Team zu Höchstleistungen.

Freiheit und Verantwortung

Wir sind motiviert, selbstbewusst, diszipliniert und entwickeln uns kontinuierlich weiter.
Wir warten nicht, bis uns zu erledigende Aufgaben zugewiesen werden.
Wir lieben Freiheit – und sie steht uns zu.

Fokus

Wir fragen ständig: „Was ist das Beste, was ich heute tun kann, um langfristigen Erfolg zu sichern?“
Wir nutzen Daten, um unsere Intuition zu belegen und Entscheidungen zu treffen.
Wir denken strategisch und können klar formulieren, was wir tun wollen und was nicht.

Handlungsfokussiert

Geschwindigkeit ist im Geschäftsleben entscheidend.
Viele Entscheidungen und Maßnahmen sind umkehrbar und erfordern keine eingehende Untersuchung.
Wir fördern handlungsorientiertes Verhalten statt endloser Diskussionen.

Mut und Offenheit

Wir sagen, was wir denken – auch wenn es unangenehm ist.
Wir geben einander offenes, ehrliches Feedback – ohne zu zögern.
Wir treffen schwierige Entscheidungen ohne langes Grübeln.
Wir stellen Handlungen in Frage, die mit unseren Prinzipien unvereinbar sind.

Ergebnisorientiert

Wir liefern Ergebnisse in höchster Qualität und rechtzeitig.
Wir erkennen Erfolge an und feiern sie.

Mehr über unsere Kultur

Unternehmenskultur formen, die Erfolg garantiert: Von der Vision zur Realität
Unternehmenskultur formen, die Erfolg garantiert: Von der Vision zur Realität

Können Sie sich an dieses eine Meeting erinnern, bei dem eine Kleinigkeit eine endlose Debatte auslöste – und am Ende wusste niemand mehr, worüber man überhaupt gestritten hatte?

Kotryna D.
Lernen in der Praxis: Wie Hostinger eine Kultur der Neugier fördert
Lernen in der Praxis: Wie Hostinger eine Kultur der Neugier fördert

Bei Hostinger ist Lernen nicht nur ein Schlagwort – es ist der Treibstoff unserer Innovationskraft. In einer Technologiewelt, in der der Durchbruch von gestern schon die Grundlage für morgen bildet, halten wir nicht nur mit den Trends Schritt: Wir leben Lernen als tägliche Gewohnheit, die sowohl persönliches als auch kollektives Wachstum fördert.

Kotryna D.
Höchstleistung erreichen: Lektionen aus dem Aufbau unseres Leistungsmanagementsystems für Selbstmotivierte
Höchstleistung erreichen: Lektionen aus dem Aufbau unseres Leistungsmanagementsystems für Selbstmotivierte

Hostinger wurde fünf Jahre in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ausgezeichnet. Ein wesentlicher Faktor für diesen bemerkenswerten Erfolg sind unsere Bemühungen, eine Hochleistungskultur zu fördern.

Kotryna D.

Lernen Sie uns besser kennen

Entdecken Sie unsere Karrieremöglichkeiten und schlagen Sie noch heute eine neue Laufbahn mit uns ein!

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.