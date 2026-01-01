WordPress ist das am weitesten verbreitete Content-Management-System (CMS) und betreibt über 40 % aller Websites. Es ermöglicht Millionen von Kreativen wie Ihnen, alle Arten von Websites zu erstellen – Blogs, Portfolios, Lebensläufe, Foren, Publikationen und E-Commerce-Websites. Als freie und Open-Source-Software können Sie WordPress auf jedem Webhosting-Dienst installieren und Ihre Websites nach Ihren Wünschen anpassen. Wenn Sie jedoch die Leistung Ihrer Website verbessern möchten, sollten Sie einen für WordPress optimierten Hosting-Dienst (wie Hostinger) wählen.

Als von WordPress.org empfohlener Webhost bietet Hostinger Tools zur Unterstützung und Steigerung der Leistung Ihrer Website, darunter LiteSpeed-Serverinfrastruktur für WordPress, interne Plugins für einfachere Einrichtung und Wartung und mehr. Hostinger bietet auch intelligente KI-Tools für eine noch schnellere und einfachere Website-Entwicklung. Sie können eine voll funktionsfähige Website mit WordPress erstellen, ohne Erfahrung und ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

Möchten Sie mehr erfahren? Unser ausführliches Tutorial erklärt, was WordPress ist und wie es funktioniert.