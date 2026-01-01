Hosting für WordPress
Verwalten Sie Ihr WordPress Hosting auf einfache Weise
Entdecken Sie Managed Hosting für WordPress-Pläne
+3 Mon. gratis
Premium-Vorteile:
Enthaltene KI-Tools:
Alle Premium-Vorteile, plus:
Enthaltene KI-Tools:
Alle Business-Vorteile, plus:
Premium-Vorteile:
Enthaltene KI-Tools:
Alle Premium-Vorteile, plus:
Enthaltene KI-Tools:
Alle Business-Vorteile, plus:
Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.
Stundenlange Arbeit durch WordPress-Verwaltung mit KI sparen
KI Website-Baukasten
Erstellen Sie mit Elementor oder dem Block-Editor eine Website in unter 1 Minute. Veröffentlichen Sie Unternehmenswebsites, WooCommerce-Shops oder Blogs sofort.
KI Website-Fehlerbehebung
Minimieren Sie Ausfallzeiten durch automatische Fehlererkennung und -behebung. KI löst 70 % aller Probleme in Minuten und ohne technische Vorkehrungen Ihrerseits.
KI Website-Optimierer
Steigern Sie die Website-Leistung um 20 %. KI wendet LiteSpeed-Optimierungen an und erkennt langsame Abfragen automatisch – Ihre Website wird schneller und zuverlässiger.
Ihre Website in 1 Klick mit KI E-Mail-Marketing-Tool verbinden
Blitzschnelle Leistung und Uptime, auf die Sie sich verlassen können
Schnellere Ladezeiten
Keine Ausfallzeiten, keine verlorenen Besucher
Höhere Rankings und KI-Sichtbarkeit
Höhere Konversionsraten
24/7 WordPress-Expertensupport
Maximale Website-Sicherheit
Automatische Malware-Entfernung
Halten Sie Ihre Website sicher – wir suchen kontinuierlich nach Bedrohungen und entfernen schädliche Dateien, bevor sie Schaden anrichten können.
Erweiterter Firewall-Schutz
Schützen Sie Ihre Website vor Angriffen – unsere Web Application Firewall (WAF) blockiert Bedrohungen, noch bevor sie Ihre Website erreichen.
DDoS-Abwehr
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Website online bleibt – wir filtern bösartigen Traffic heraus und verhindern, dass Ihre Website durch großangelegte Angriffe überlastet wird.
Vollständig verwaltete Sicherheit
Ihre Website bleibt geschützt – wir verwalten alle Sicherheitsvorgänge im Hintergrund. Sie müssen keine manuellen Vorkehrungen treffen.
WordPress Hosting ohne Aufwand
Vor Veröffentlichung sicher testen
Sicher bleiben, ohne einen Finger zu rühren
Nie wieder Datenverlust
Mit professionellen Entwickler-Tools schneller erstellen
WordPress-Besucher mit KI E-Mail-Marketing in Kunden verwandeln
In Minuten von WordPress zum Posteingang
KI-basierte Kampagnen
Immer markenkonform
Leistung in Echtzeit verfolgen
Kostenlos in Ihrem Plan
Schnelle, kostenlose und unbegrenzte Umzüge
– Keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit Ihrer Live-Website
– 85 % der Umzüge in weniger als 5 Minuten abgeschlossen
– Experten-Support verfügbar
Vertrauen von über 4 Millionen Website-Besitzern weltweit
Seit wir Hostinger nutzen, läuft es hervorragend. Wir hatten noch nie irgendwelche Probleme und falls wir mal eine Frage haben, ist der Kundenservice fantastisch.
Das Kundenerfolgs-Team von Hostinger geht einen Schritt weiter, um mein Problem zu verstehen.
Ich war auf der Suche nach einem Hosting-Unternehmen, das für Anfänger sehr intuitiv und für eine optimale Leistung konfiguriert ist.