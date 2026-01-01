Jusqu'à 84 % de réduction sur

Découvrez les plans d'hébergement infogéré pour WordPress

Avec nos services d'hébergement, profitez de performances premium, d'outils IA et d'un support 24 h/24 et 7 j/7, le tout à un prix adapté à votre croissance.
-84 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
CHF  1.89 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour CHF 90.72 (prix d'origine : CHF 580.32). Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités du plan Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Le plus populaire
-84 %
Business + IA
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF  2.79 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour CHF 133.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Testez des modifications et des mises à jour en toute sécurité avec l'outil de staging WordPress
Créez des sites d'affiliation avec les outils de marketing d'affiliation
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
-73 %
Cloud Startup + IA
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF  6.49 /mois

+3 mois en plus

Obtenez 48 mois pour CHF 311.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
Créez jusqu'à 100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
100 Go de stockage NVMe
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Outils IA inclus :

Création de sites avec l'IA, via Elementor ou l'éditeur de blocs
Agent IA pour WordPress
Outil de résolution de bugs IA pour site WordPress

Toutes les fonctionnalités du plan Business, plus :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
100 workers PHP pour les sites très fréquentés
2 millions d'inodes pour l'évolution de vos fichiers
4 Go de RAM pour des performances fluides
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Gagnez des heures sur la gestion de WordPress avec l'IA

Créateur de sites internet IA

Créateur de sites internet IA

Créez un site en moins d'une minute avec Elementor ou l'éditeur de blocs. Lancez instantanément des blogs, des sites professionnels ou des boutiques WooCommerce.

Outil de dépannage de site web IA

Outil de dépannage de site web IA

Minimisez les interruptions de service avec la détection et la correction automatiques des erreurs : l'IA résout 70 % des problèmes en quelques minutes, sans votre intervention technique

Outil d'optimisation de site web IA

Outil d'optimisation de site web IA

Augmentez les performances de votre site web de 20 % : l'IA applique les optimisations LiteSpeed et détecte automatiquement les requêtes lentes, vous offrant un site web plus rapide et plus fiable.

Connectez votre site à l'outil de marketing par email IA en un clic

Synchronisez vos abonnés sur Hostinger Reach : l'outil de marketing par email propulsé par l'IA qui vous permet de créer et d'envoyer des campagnes en quelques secondes pour développer votre audience et augmenter les conversions
En savoir plus
Connectez votre site à l'outil de marketing par email IA en un clic
HÉBERGEMENT INFOGÉRÉ POUR WORDPRESS

Des performances ultrarapides et une disponibilité fiable

Temps de chargement plus rapides

Augmentez la vitesse de votre site de 40 % grâce aux serveurs LiteSpeed, à la mise en cache intelligente, à la minification du code, à l'optimisation automatique des images et au reroutage global.

Aucune interruption, aucun visiteur perdu

Classement et visibilité IA améliorés

Plus de conversions

Support expert 24 h/24 et 7 j/7 pour WordPress

Besoin d'aide ? Contactez notre équipe de support client à tout moment par discussion en direct ou par email.
Nos agents experts vous offrent une assistance professionnelle pour WordPress.
Notre objectif est de vous répondre en moins de 2 minutes.
Nos spécialistes sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, et parlent plusieurs langues.
Support expert 24 h/24 et 7 j/7 pour WordPress

Protection maximale de votre site

Sécurisez votre site grâce à une protection entièrement gérée et toujours active. Aucune configuration n'est requise de votre part.

Suppression automatique des logiciels malveillants

Assurez l'entretien et la sécurité de votre site : nous recherchons en permanence les menaces et supprimons les fichiers malveillants avant qu'ils ne puissent causer des dommages.

Protection pare-feu avancée

Protégez votre site contre les attaques : notre pare-feu d'application web (WAF) bloque les menaces avant qu'elles n'atteignent votre site.

Atténuation des attaques DDoS

Votre site reste en ligne : nous filtrons le trafic malveillant pour empêcher les attaques à grande échelle sur votre site.

Sécurité entièrement gérée

Votre site est protégé : nous gérons toutes les opérations de sécurité pour que n'ayez rien à faire manuellement.

Hébergement WordPress facile à gérer

Profitez pleinement de WordPress grâce à un hébergement infogéré qui vous offre des fonctionnalités premium à un prix abordable.
Hébergement WordPress facile à gérer

Testez en toute sécurité avant de publier

Apportez des modifications à votre site en toute sécurité grâce à l'outil de staging en un clic.

Sécurisez votre site en un clic

Ne perdez jamais vos données

Créez plus rapidement avec des outils de développement professionnels

Transformez vos visiteurs WordPress en clients avec le marketing par email IA

Synchronisez vos abonnés WordPress avec Hostinger Reach en quelques secondes. Découvrez notre outil de marketing par email propulsé par l'IA. Simple d'utilisation, il vous permet de créer et d'envoyer d'excellentes campagnes. L'objectif ? Développer votre audience et augmenter vos conversions.
De WordPress à votre boîte de réception en quelques minutes

De WordPress à votre boîte de réception en quelques minutes

Obtenez plus d'abonnés directement via Gutenberg, Contact Form 7 ou WPForms, et synchronisez-les instantanément avec Hostinger Reach.
Commencer

Campagnes créées par l'IA

Des emails 100 % personnalisés

Suivez les performances en temps réel

Gratuit avec votre pack

Migrations rapides, gratuites et illimitées

Vous avez déjà un site WordPress hébergé ailleurs ? Transférez-le chez Hostinger, sans aucun impact sur votre SEO ni sur les performances, même pour les sites e-commerce.

- Aucun impact sur la disponibilité du site en ligne

- 85 % des migrations sont réalisées en moins de 5 minutes

- Support expert disponible si besoin

Migrations rapides, gratuites et illimitées

Plus de 4 millions de propriétaires de sites web dans le monde entier nous font confiance

Charlie Low
Charlie Low
Co-fondatrice de Nohma

Notre expérience avec Hostinger est formidable. Nous n'avons jamais eu de problèmes et si nous avons une question, leur service client est exceptionnel.

Jack Bies
Jack Bies
Directeur créatif

L'équipe de support client de Hostinger fait tout son possible pour comprendre mon problème.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Entrepreneur

J'étais à la recherche d'un hébergeur adapté aux débutants et très bien configuré pour offrir de bonnes performances.

Créez un e-commerce en toute simplicité

Hébergement infogéré pour WooCommerce, des performances premium à un prix abordable.

FAQ sur l'hébergement infogéré pour WordPress

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur nos plans WordPress.

À quoi sert WordPress ?

Qu'est-ce que l'hébergement infogéré pour WordPress ?

Quelles sont les limites de CPU, de RAM, d'inode et de disque des plans d'hébergement infogéré pour WordPress ?

Combien coûte un hébergement WordPress abordable ?

Quelles sont les différences entre l'hébergement WordPress et les services d'hébergement généraux ?

Ai-je besoin d'un hébergement WordPress ?

Comment sécuriser mon hébergement WordPress ?

Comment puis-je transférer mon site WordPress vers Hostinger ?

Combien de sites puis-je migrer vers Hostinger ?

Comment créer un site WordPress ?

Existe-t-il une option d'hébergement Wordpress pour les agences ou freelances gérant plusieurs sites web ?

Les plans WordPress prennent-ils en charge WooCommerce ?

