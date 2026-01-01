l'hébergement infogéré pour WordPress
Gérez votre site WordPress en toute simplicité
Découvrez les plans d'hébergement infogéré pour WordPress
Fonctionnalités du plan Premium :
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus :
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Business, plus :
Fonctionnalités du plan Premium :
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus :
Outils IA inclus :
Toutes les fonctionnalités du plan Business, plus :
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.
Gagnez des heures sur la gestion de WordPress avec l'IA
Créateur de sites internet IA
Créez un site en moins d'une minute avec Elementor ou l'éditeur de blocs. Lancez instantanément des blogs, des sites professionnels ou des boutiques WooCommerce.
Outil de dépannage de site web IA
Minimisez les interruptions de service avec la détection et la correction automatiques des erreurs : l'IA résout 70 % des problèmes en quelques minutes, sans votre intervention technique
Outil d'optimisation de site web IA
Augmentez les performances de votre site web de 20 % : l'IA applique les optimisations LiteSpeed et détecte automatiquement les requêtes lentes, vous offrant un site web plus rapide et plus fiable.
Connectez votre site à l'outil de marketing par email IA en un clic
Des performances ultrarapides et une disponibilité fiable
Temps de chargement plus rapides
Aucune interruption, aucun visiteur perdu
Classement et visibilité IA améliorés
Plus de conversions
Support expert 24 h/24 et 7 j/7 pour WordPress
Protection maximale de votre site
Suppression automatique des logiciels malveillants
Assurez l'entretien et la sécurité de votre site : nous recherchons en permanence les menaces et supprimons les fichiers malveillants avant qu'ils ne puissent causer des dommages.
Protection pare-feu avancée
Protégez votre site contre les attaques : notre pare-feu d'application web (WAF) bloque les menaces avant qu'elles n'atteignent votre site.
Atténuation des attaques DDoS
Votre site reste en ligne : nous filtrons le trafic malveillant pour empêcher les attaques à grande échelle sur votre site.
Sécurité entièrement gérée
Votre site est protégé : nous gérons toutes les opérations de sécurité pour que n'ayez rien à faire manuellement.
Hébergement WordPress facile à gérer
Testez en toute sécurité avant de publier
Sécurisez votre site en un clic
Ne perdez jamais vos données
Créez plus rapidement avec des outils de développement professionnels
Transformez vos visiteurs WordPress en clients avec le marketing par email IA
De WordPress à votre boîte de réception en quelques minutes
Campagnes créées par l'IA
Des emails 100 % personnalisés
Suivez les performances en temps réel
Gratuit avec votre pack
Migrations rapides, gratuites et illimitées
- Aucun impact sur la disponibilité du site en ligne
- 85 % des migrations sont réalisées en moins de 5 minutes
- Support expert disponible si besoin
Plus de 4 millions de propriétaires de sites web dans le monde entier nous font confiance
Notre expérience avec Hostinger est formidable. Nous n'avons jamais eu de problèmes et si nous avons une question, leur service client est exceptionnel.
L'équipe de support client de Hostinger fait tout son possible pour comprendre mon problème.
J'étais à la recherche d'un hébergeur adapté aux débutants et très bien configuré pour offrir de bonnes performances.