Une extension de domaine, également connue sous le nom de domaine de premier niveau (TLD), est la partie finale d'un nom de domaine, située après le dernier point. .com est le TLD le plus populaire largement utilisé dans les adresses web.

Les terminaisons de domaine aident les gens à identifier le but du site ou sa localisation géographique. Par exemple, un site se terminant par .us indique son orientation vers le public américain. L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), une organisation qui maintient les TLD, divise toutes les extensions de nom de domaine en cinq catégories : extensions de nom de domaine génériques (gTLD), sponsorisées (sTLD), code de pays (ccTLD), Infrastructure et test (tTLD).

Combiner le bon nom de site internet avec l'extension de domaine parfaite donnera de la crédibilité à votre entreprise, aidera vos efforts de SEO, attirera plus de visiteurs et établira votre marque en ligne.