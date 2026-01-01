Trouvez votre extension de domaine
Choisissez parmi les extensions de noms de domaine les plus populaires pour votre site.
Les meilleures extensions de noms de domaine pour 2026
Pourquoi acheter des noms de domaine à partir de la liste des TLD d'Hostinger ?
Réputation et fiabilité
Nous sommes un bureau d'enregistrement réputé, enregistré auprès de l'ICANN, qui propose une liste complète d'extensions de noms de domaine. Choisissez parmi plus de 100 extensions et commencez votre voyage en ligne de la bonne manière.
Sécurité et confidentialité
La protection de la confidentialité du nom de domaine WHOIS est incluse gratuitement chez Hostinger pour les TLD pris en charge. Protégez vos coordonnées, votre nom et d'autres informations personnelles de l'accès public.
Support d'experts 24h/24
Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre site ou votre extension de nom de domaine, notre équipe d'experts est toujours disponible pour vous aider.
Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre entreprise en ligne
Trouvez les outils nécessaires pour réussir votre voyage en ligne. Tout commence par un nom de domaine parfait.
Explorez toutes les extensions de domaine
Notre liste de TLD contient : des noms de domaine génériques de premier niveau, des TLD de code de pays et de nouveaux TLD. Vous trouverez les meilleures extensions pour vos projets en ligne. Utilisez notre vérificateur de nom de domaine pour vérifier s'il est disponible.
Créez votre site internet
Nous offrons un hébergement web rapide et fiable avec une garantie 99,9 % de disponibilité. Choisissez parmi les plans d'hébergement WordPress mutualisés, Cloud ou infogérés et ne vous inquiétez plus jamais si votre site n'est pas performant ou s'il se charge lentement.
Obtenez un email professionnel
Améliorez la réputation de votre entreprise en ligne en obtenant une adresse email professionnelle. Et si vous avez besoin d'un outil plus complet pour la gestion du flux de travail, optez pour Google Workspace.