Rassemblez les gens grâce à un domaine .community
CHF 42.69ÉCONOMISEZ 77 %CHF 9.69 /1ère année
Vous souhaitez créer un réseau local, un espace en ligne ou une cause commune ? Aidez les gens à trouver leur place grâce à un domaine .community.
Qu'est-ce qu'un domaine .community ?
Un domaine .community est conçu pour favoriser les échanges. C’est une adresse web qui convient aux groupes locaux, aux causes mondiales, aux forums thématiques et aux plateformes d’adhésion – partout où les gens se rassemblent autour d’un objectif commun.
Si vous créez un espace où les gens peuvent partager, apprendre, s'entraider ou collaborer, un domaine .community clarifie cette mission dès le premier clic.
Pourquoi enregistrer un domaine .community ?
Un domaine .community peut vous aider à vous démarquer plus efficacement.
- Il raconte votre histoire en un coup d'œil et montre que votre site est axé sur le lien social.
- Il est flexible et s'adapte à tous les sujets. Utilisez-le pour les réseaux de quartier, les centres d'intérêt spécifiques, les collectifs en ligne, et bien plus encore.
- Il est facile à mémoriser et à partager. Un domaine pertinent et accessible qui invite les autres à vous rejoindre.
Internet est si vaste et anonyme. Créez votre identité locale avec un domaine .community.
Commencez à vous connecter dès aujourd'hui avec un domaine .community.
Informations de domaine pour .community
TLD
.community
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
IDN est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15