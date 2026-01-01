Qu'est-ce qu'un domaine .community ?

Un domaine .community est conçu pour favoriser les échanges. C’est une adresse web qui convient aux groupes locaux, aux causes mondiales, aux forums thématiques et aux plateformes d’adhésion – partout où les gens se rassemblent autour d’un objectif commun.

Si vous créez un espace où les gens peuvent partager, apprendre, s'entraider ou collaborer, un domaine .community clarifie cette mission dès le premier clic.