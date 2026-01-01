Qu'est-ce qu'un domaine .gr ?

En tant que domaine de premier niveau national (ccTLD) officiel de la Grèce, le .gr convient aussi bien aux entreprises locales qu'aux entreprises internationales ayant des liens étroits avec cette nation historique.

Réservez votre nom de domaine .gr dès aujourd'hui et montrez à vos visiteurs que votre marque est profondément ancrée dans le riche patrimoine et le charme intemporel de la Grèce. Agissez vite : ne laissez pas vos concurrents, les revendeurs de noms de domaine et les pirates informatiques s'emparer du nom que vous avez choisi.