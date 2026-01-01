Notez-le dans votre calendrier

Le domaine .events est idéal pour les organisateurs d'événements, les lieux de réception, les promoteurs, les organisateurs de conférences, les plateformes de billetterie et les associations. Il convient également parfaitement aux mariages, festivals, fêtes saisonnières et célébrations personnelles importantes.

Si votre site s'articule autour de dates, de participants et d'expériences, l'extension .events indique précisément à votre public ce qu'il y trouvera.