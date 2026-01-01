Enregistrez un domaine .io pour votre site tech.
Qu'est-ce qu'un domaine .io ?
.io est le nom de domaine de premier niveau pour le Territoire britannique de l'océan Indien. Cependant, le TLD .io est devenu un domaine générique et a gagné en popularité dans l'industrie technologique car I/O ou IO est un terme courant signifiant entrée/sortie en informatique. Acheter des noms de domaine .io peut vous aider à être instantanément reconnu comme technophile. C'est pourquoi de nombreuses startups technologiques aiment utiliser ce nom de domaine.
Pourquoi enregistrer des domaines .io ?
Courts et mémorables, ces domaines sont de bons choix pour le SEO. De plus, vous pouvez également créer des astuces de domaine comme portfol.io, rad.io et stud.io pour faire ressortir votre marque.
