Boostez vos téléchargements d'applications avec un nom de domaine .app
CHF 14.49ÉCONOMISEZ 11 %CHF 12.89 /1ère année
Créez un site web attrayant pour promouvoir votre .app.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Trouvez le foyer idéal pour votre application
Évalué pour des centaines de milliards de dollars, le marché des apps ne montre aucun signe de ralentissement. .app est l'extension de nom de domaine ultime pour promouvoir votre création sur internet et vous démarquer de la concurrence.
Rejoignez des milliers de développeurs d'applications et de startups qui ont connu le succès en utilisant le nom de domaine de premier niveau .app.
Pourquoi acheter un nom de domaine .app ?
Tout est dans le nom. Courte et directe, une adresse .app vous permet de montrer votre innovation au monde entier. Utilisez votre site pour présenter votre service, partager les mises à jour de sécurité et vous connecter avec votre communauté.
FAQ sur le nom de domaine .app
Réponses aux questions fréquemment posées sur les noms de domaine .app.