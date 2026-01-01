Qu'est-ce qu'un domaine .cab ?

Un domaine .cab est conçu pour faciliter les déplacements, des compagnies de taxis traditionnelles aux plateformes de VTC modernes. Intuitif, il indique instantanément le sujet de votre site web.

Que vous gériez un service de taxi local, lanciez une application ou créiez une plateforme de réservation, un domaine .cab associe votre marque à la mobilité et à la commodité.