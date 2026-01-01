Prenez un taxi avec un domaine .cab

Vous êtes une compagnie de taxis ou un chauffeur de taxi ? Alors le domaine .cab est idéal pour représenter vos services.

Qu'est-ce qu'un domaine .cab ?

Un domaine .cab est conçu pour faciliter les déplacements, des compagnies de taxis traditionnelles aux plateformes de VTC modernes. Intuitif, il indique instantanément le sujet de votre site web.
Que vous gériez un service de taxi local, lanciez une application ou créiez une plateforme de réservation, un domaine .cab associe votre marque à la mobilité et à la commodité.
Pourquoi enregistrer un domaine .cab ?

Un domaine .cab vous permettra d'atteindre les personnes qui ont besoin de vos services :

  • Communiquez instantanément votre service aux passagers et clients potentiels.
  • Améliorez votre référencement local et faites apparaître votre site dans les résultats de recherche pertinents de votre région.
  • Facile à mémoriser, à saisir et à partager, il est idéal pour le bouche-à-oreille.
Que vous soyez chauffeur de taxi depuis des décennies ou que vous débutiez tout juste, un nom de domaine en .cab dynamisera votre activité locale.
Réservez un domaine .cab dès aujourd'hui et commencez à générer du trafic.
Informations de domaine pour .cab

TLD
.cab
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui

