.academy est idéal pour les écoles, les cours ou les formations – un nom qui enseigne et inspire.
Qu'est-ce qu'un domaine .academy ?
Un domaine .academy est idéal pour les institutions, les enseignants et les créateurs de contenu axés sur le partage des connaissances et le développement des compétences. Que vous proposiez un cours en ligne, une formation professionnelle ou une communauté éducative, ce domaine indique instantanément aux visiteurs la nature de votre site.
C’est la solution idéale pour tous ceux qui proposent des expériences d’apprentissage structurées, des académies locales aux plateformes d’apprentissage en ligne mondiales.
Pourquoi choisir un domaine .academy ?
Le domaine .academy permet de mettre en valeur l'expertise pédagogique.
- Il indique immédiatement que votre site est axé sur l'apprentissage, l'éducation ou la formation.
- Il renforce le professionnalisme et l'autorité des écoles, des plateformes et des formateurs.
- Il contribue à un meilleur référencement de votre site pour les requêtes liées à l'éducation.
Le domaine .academy est également incroyablement polyvalent, que vous soyez un établissement traditionnel, un programme de niche ou une marque d'apprentissage numérique.
Commencez à enseigner en ligne avec un domaine .academy.
Informations de domaine pour .academy
TLD
.academy
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
IDN est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15