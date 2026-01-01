Qu'est-ce qu'un domaine .academy ?

Un domaine .academy est idéal pour les institutions, les enseignants et les créateurs de contenu axés sur le partage des connaissances et le développement des compétences. Que vous proposiez un cours en ligne, une formation professionnelle ou une communauté éducative, ce domaine indique instantanément aux visiteurs la nature de votre site.

C’est la solution idéale pour tous ceux qui proposent des expériences d’apprentissage structurées, des académies locales aux plateformes d’apprentissage en ligne mondiales.