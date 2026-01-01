Qu'est-ce qu'un domaine .claims ?

Un domaine .claims est un domaine de premier niveau spécialement conçu pour les entreprises et les organisations qui gèrent des sinistres. Il est particulièrement adapté aux compagnies d'assurance, aux services juridiques, aux plateformes de résolution des litiges et aux centres de service client.

L'extension .claims confère immédiatement pertinence et autorité à votre site web. Elle indique clairement aux utilisateurs ce que votre site propose, facilite la navigation et contribue à instaurer une confiance durable envers votre marque.

Facilitez l'accès à l'information pour vos utilisateurs et enregistrez votre domaine .claims dès aujourd'hui !