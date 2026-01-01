একটি .claims ডোমেন দিয়ে আপনার মামলা করুন

বীমা, আইনি, বা সহায়তা পরিষেবার জন্য, একটি .claims ডোমেইন সঠিক সুর নির্ধারণ করে।

.claims
কেন .claims ডোমেইন বেছে নেবেন?

কেউ আপনার ওয়েব ঠিকানা দেখার মুহূর্ত থেকেই আস্থা এবং স্পষ্টতা তৈরি করুন।
  • পেশাদারিত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রতিফলিত করে এমন একটি ডোমেন দিয়ে দর্শকদের আশ্বস্ত করুন।
  • মানুষকে বিভ্রান্তি ছাড়াই উত্তর খুঁজে পেতে, অনুরোধ জমা দিতে বা কেস ট্র্যাক করতে সহায়তা করুন।
  • আপনার নিশের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি ডোমেন দিয়ে অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করুন।
  • দাবি, সহায়তা বা কেস পরিচালনার জন্য আপনার সাইটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিসোর্স হিসেবে রাখুন।
.claims ডোমেইন কী?

.claims ডোমেইন হল ব্যবসা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা দাবি পরিচালনা করে। এটি বিশেষ করে বীমা কোম্পানি, আইনি পরিষেবা, বিরোধ নিষ্পত্তি প্ল্যাটফর্ম এবং গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রগুলির জন্য উপযুক্ত।
.claims এক্সটেনশন ব্যবহার করলে আপনার ওয়েবসাইট তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিকতা এবং কর্তৃত্ব লাভ করে। এটি ব্যবহারকারীদের আপনার সাইট কী অফার করে তা সঠিকভাবে বলে, মসৃণ নেভিগেশন সমর্থন করে এবং আপনার ব্র্যান্ডের উপর দীর্ঘমেয়াদী আস্থা তৈরি করতে সাহায্য করে।
আপনার ব্যবহারকারীদের জন্য একটি পরিষ্কার পথ তৈরি করুন এবং আজই আপনার .claims ডোমেন নিবন্ধন করুন,
.claims এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.claims
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
