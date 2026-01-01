.guru ডোমেইন ব্যবহার করে অনলাইন জগতে আপনার দক্ষতা অর্জন করুন।
যে TLD যেকোনো ধরণের দক্ষতার সাথে সর্বজনীনভাবে কথা বলে, একটি .guru ডোমেইন যেকোনো বিষয় বা দক্ষতার জন্য শিক্ষাদান, পরামর্শদান বা কোচিং প্রদর্শন করতে সাহায্য করে। নাকি আপনি কেবল আপনার কষ্টার্জিত জ্ঞান বিশ্বের সাথে ভাগ করে নিতে চান? এটিও কাজ করতে পারে।
ডোমেইন নামের একটি নিখুঁত সংযোজন যা ধারণা নিয়ে এগিয়ে যায় এবং কর্মে অনুপ্রাণিত করে।
পরামর্শদাতা, নির্মাতা এবং কৌতূহলী ব্যক্তিদের জন্য তৈরি
