What is a .info fomain?
Why register a .info domain?
- A .info domain is one of the most trusted alternatives to .com.
- Clearly signals that your site provides useful, reliable information.
- Great for services, portfolios, events, or company content.
- Short and easy to remember – ideal for building authority and brand recall.
