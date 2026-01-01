.enterprises ডোমেন দিয়ে আপনার ব্র্যান্ডকে আরও বড় করুন

৳  5,029.0085% সাশ্রয়
৳  739.00 /১ম বছর

একটি .enterprises ডোমেইন বিশ্বকে দেখায় যে আপনি বৃদ্ধি, প্রভাব এবং স্কেলে নির্মাণের বিষয়ে কতটা আন্তরিক।

.enterprises
.enterprises ডোমেইন কী?

.enterprises ডোমেইনটি এমন কোম্পানিগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা বড় চিন্তা করে। আপনি একটি ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন, একটি মাল্টি-ব্র্যান্ড নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছেন, অথবা অঞ্চল জুড়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, এই ডোমেইনটি আপনার সাইটকে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ পরিচয় দেয়।
দেখান যে আপনি কেবল অন্য কোনও ব্যবসা নন... আপনি একটি উদ্যোগ তৈরি করছেন।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

কেন .enterprises ডোমেইন বেছে নেবেন?

  • এটি আপনাকে বৃদ্ধির জন্য অবস্থান করে। আপনার ডোমেনকে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্কেল এবং কাঠামো প্রতিফলিত করতে দিন।
  • এটি একাধিক ব্র্যান্ড, প্রকল্প বা পরিষেবা স্থাপনের জন্য ব্যবহার করুন।
  • এটি ঐতিহ্যবাহী ডোমেন এক্সটেনশনের তুলনায় একটি পরিষ্কার, পেশাদার নাম সুরক্ষিত করা সহজ করে তোলে।
আপনার শিল্প যাই হোক না কেন, একটি .enterprises ডোমেইন আপনাকে প্রতিযোগিতা থেকে আলাদা করতে সাহায্য করবে।
.enterprises ডোমেনের মাধ্যমে ব্যবসার বাইরে যান।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.enterprises এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.enterprises
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

