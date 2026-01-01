আপনার প্রয়োজনের শেষ ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন

বিনামূল্যে সীমাহীন সংখ্যক ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করুন ঝামেলা বা ডাউনটাইম ছাড়াই AI আপনার সাইট মাইগ্রেশন স্বয়ংক্রিয় করে তোলে ২৪/৭ গ্রাহক সহায়তা
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
আপনার প্রয়োজনের শেষ ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন
WordPress.org দ্বারা প্রস্তাবিত

এর জন্য কেবল দুটি ধাপ লাগবে, বাকিটা আমরা সামলে নেব।

আপনার পরিকল্পনা বেছে নিন

আমাদের কাছে অনেক বিকল্প আছে। আপনার সাইটের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং সংস্থান সহ একটি পরিকল্পনা বেছে নিন।

ফর্ম পূরণ করুন

আপনার ওয়েবসাইটের URL, লগইন এবং যেকোনো ব্যাকআপ ফাইল সহ বিশদ বিবরণ লিখুন - এবং বাকিটা আমরা করব।

আপনার সাইটটি লাইভ থাকাকালীন বাকি কাজ আমরা করব

আমরা আপনার ওয়ার্ডপ্রেস বা অন্য সাইটটি অন্য কোনও প্রদানকারী থেকে দ্রুত এবং নিরাপদে স্থানান্তরিত করব, এটিকে সর্বত্র চালু রাখব।

সাইট মাইগ্রেশন কীভাবে কাজ করে তা দেখুন

সাইট মাইগ্রেশন কীভাবে কাজ করে তা দেখুন

কেন হোস্টিংগারে মাইগ্রেট করবেন?

কেন হোস্টিংগারে মাইগ্রেট করবেন?

গতির জন্য তৈরি

আমাদের পরিচালিত হোস্টিংটি LiteSpeed দ্বারা চালিত - যা শিল্পের দ্রুততম ওয়েব সার্ভার। আরও ভালো পারফরম্যান্সের জন্য, আমরা অবজেক্ট ক্যাশে এবং একটি কাস্টম-বিল্ট CDN অফার করি যা আপনার ওয়েবসাইটের গতি 40% বাড়িয়ে দিতে পারে।

স্মার্ট টুলস

সাফল্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন

২৪/৭ বিশেষজ্ঞ সহায়তা

বিনামূল্যে মাইগ্রেশন

হোস্টিংগারের সাথে, প্রতি বছর সাশ্রয় করুন

আমাদের হোস্টিং-এর সাথে অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য অন্যরা কত চার্জ করে তা তুলনা করুন।
বাজার খরচ
প্রতি বছর ৳800-৳2,400+ সংরক্ষণ করুনঅন্তর্ভুক্ত
৳1,067-৳2,692 বার্ষিক
বিনামূল্যে ওয়েবসাইট মাইগ্রেশনঅন্তর্ভুক্ত
৳30-৳100/সাইট
সাইট পরিচালনার জন্য এআই এজেন্টঅন্তর্ভুক্ত
৳20/মাস
এআই ইমেজ জেনারেটরঅন্তর্ভুক্ত
৳20/মাস
গ্লোবাল সিডিএনঅন্তর্ভুক্ত
৳8-৳20/মাস
কাস্টম কন্ট্রোল প্যানেল (hPanel)অন্তর্ভুক্ত
৳10-৳15/মাস
স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপঅন্তর্ভুক্ত
৳2-৳10/মাস

AI টুল যা বেশি কাজ করে, তাই আপনি কম করেন

এআই এজেন্ট কোডী

এআই এজেন্ট কোডী

চ্যাটের মাধ্যমে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট পরিচালনা করুন। পোস্ট প্রকাশ করুন, আপনার WooCommerce স্টোর চালান এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধান করুন।

এআই ওয়েবসাইট নির্মাতা

এআই ওয়েবসাইট নির্মাতা

দ্রুত ফলাফলের জন্য ১৭০+ টেমপ্লেট থেকে বেছে নিন অথবা আপনার সাইটের বর্ণনা AI তে দিন। ই-কমার্স স্টোর, লিঙ্ক-ইন-বায়ো পেজ, প্রিন্ট-অন-ডিমান্ড সাইট এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করুন।

বিনামূল্যে ইমেল মার্কেটিং টুল

বিনামূল্যে ইমেল মার্কেটিং টুল

একটি মাত্র প্রম্পট থেকে সুন্দর AI ইমেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধারণাগুলিকে পেশাদার ইমেলে রূপান্তর করুন - কোনও ডিজাইন বা কোডিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই।

আপনার প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনাটি বেছে নিন

আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে এমন প্ল্যানটি বেছে নিন - প্রতিটি প্ল্যান সীমাহীন বিনামূল্যে ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন এবং 30 দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি সহ আসে।
80% ছাড়
Premium
শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু
৳  179.00 /মাস
৳8,592.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳42,672.00)। ৳619.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
3টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
কোনও Node.js ওয়েব অ্যাপ নেই
আপনার ফাইলের জন্য 20 GB স্টোরেজ (SSD)
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 2টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

Premium বেনিফিট:

1 বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ফ্রি SSL দিয়ে প্রতিটি সাইট সুরক্ষিত রাখুন
সহজে ডেটা রিকভারির জন্য সাপ্তাহিক অটো ব্যাকআপ
আপনার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা WordPress সাইট উপভোগ করুন
কোনও ডাউনটাইম ছাড়াই বিনামূল্যে আপনার সাইট মাইগ্রেট করুন
1 বছরের জন্য বিনামূল্যে ইমেইল মার্কেটিং
AI Website Builder দিয়ে কয়েক মিনিটে সাইট তৈরি করুন
সবচেয়ে জনপ্রিয়
75% ছাড়
ব্যবসা + এআই
গ্রোথ-এর জন্য আরও টুলস এবং পাওয়ার
৳  279.00 /মাস
৳13,392.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳52,752.00)। ৳889.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
50টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 50 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 5টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

এআই টুল অন্তর্ভুক্ত:

এলিমেন্টর বা ব্লক এডিটর সহ তাৎক্ষণিক এআই ওয়েবসাইট
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
এআই WordPress ওয়েবসাইটের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানকারী

Premium-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

যেকোনো ডেটা হারানো এড়াতে দৈনিক এবং অন-ডিমান্ড ব্যাকআপ
AI দিয়ে একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করুন
ফ্রি CDN সহ সর্বোচ্চ ওয়েবসাইট স্পিড উপভোগ করুন
67% ছাড়
ক্লাউড স্টার্টআপ + এআই
ক্লাউড হোস্টিংয়ের সাথে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য 20X বেশি পাওয়ার
৳  759.00 /মাস
৳36,432.00-এ 48 মাস পান (নিয়মিত মূল্য ৳111,792.00)। ৳2,189.00/মাস-এ নবায়ন হবে।
100টি পর্যন্ত ওয়েবসাইট তৈরি করুন
১০টি Node.js ওয়েব অ্যাপ
নতুন
বিশ্বের দ্রুততম 100 GB NVMe স্টোরেজ
প্রতিটি ওয়েবসাইটের জন্য 10টি মেইলবক্স - 1 বছরের জন্য ফ্রি

এআই টুল অন্তর্ভুক্ত:

এলিমেন্টর বা ব্লক এডিটর সহ তাৎক্ষণিক এআই ওয়েবসাইট
WordPress-এর জন্য AI এজেন্ট
এআই WordPress ওয়েবসাইটের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানকারী

Business-এ যা আছে, তার সব এবং আরও:

24/7 প্রায়োরিটি এক্সপার্ট সাপোর্ট উপভোগ করুন
এক সপ্তাহ/মাস ধরে পাওয়ার বুস্ট দিয়ে পিক ট্র্যাফিক সামলান
একটি ডেডিকেটেড আইপি ঠিকানার মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা পান
ব্যস্ত সাইটের জন্য 100 PHP ওয়ার্কার
আপনার ফাইল স্কেল করার জন্য 2M ইনোড
স্মুথ সাইট পারফরম্যান্সের জন্য 4 GB RAM
বিশ্বব্যাপী ৪+ মিলিয়ন ওয়েবসাইট মালিকদের দ্বারা বিশ্বস্ত

Nadir Minhas

প্রথম দিন থেকেই আমার অভিজ্ঞতা খুবই স্মুথ। আমার ডোমেইন স্থানান্তর করা থেকে শুরু করে WordPress ওয়েবসাইট ও ইমেইল সেট আপ করা - সবকিছুতেই।

Panda Pixel Digital

অসাধারণ সাপোর্ট টিম!! দারুণ!!! আমার ওয়েবসাইটটি আপনার হোস্টিংয়ে মাইগ্রেট করতে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।

Bob Southwood

Hostinger আমাকে অন্য একটি হোস্টিং কোম্পানি থেকে আমার ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করতে সাহায্য করেছে যেখানে আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যদি আপনি ১০০% সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনার ক্রয়ের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার অর্থ ফেরতের অনুরোধ করতে পারেন। প্রক্রিয়াটি মসৃণ এবং ঝুঁকিমুক্ত। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন (বহির্ভূতকরণ প্রযোজ্য হতে পারে)।

WordPress.org দ্বারা প্রস্তাবিত
Google
রেটিং:
4.8/5
1,237
পর্যালোচনা
HostAdvice
রেটিং:
4.6/5
2,432
পর্যালোচনা
WpBeginner
রেটিং:
4.7
874
পর্যালোচনা

ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Hostinger-এ ওয়েবসাইট কীভাবে মাইগ্রেট করতে হয়, সে সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নোত্তর খুঁজে নিন।

একটি সফল ওয়েবসাইট মাইগ্রেশনের জন্য আমার কী কী প্রয়োজন?

Hostinger-এ কি ইমেইল এবং ডোমেন মাইগ্রেট করা সম্ভব?

আমি কখন আমার ডোমেইন নাম Hostinger-এর দিকে নির্দেশ করব?

কোন ধরণের ওয়েবসাইট Hostinger-এ মাইগ্রেট করা যায় না?

আমি কতগুলি ওয়েবসাইট সরাতে পারি?

হোস্টিংগারে একটি ওয়েবসাইট স্থানান্তর করতে কত সময় লাগে?

মাইগ্রেশন সম্পর্কে কি আমার বর্তমান হোস্টিং প্রোভাইডারকে জানাতে হবে?

মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন কি আমার ওয়েবসাইটটি পৌঁছানো যাবে?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

