সস্তা ডোমেইনের নাম

শুধুমাত্র ৳129.00 দিয়ে সস্তা ডোমেইন কিনুন। আজই টাকা সাশ্রয় করুন।৳129.00

.com
৳  1,779.00৳  408.87
.online
৳  4,419.00৳  129.00
.shop
৳  3,909.00৳  129.00
.pro
৳  3,559.00৳  369.00
.net
৳  2,209.00৳  1,366.11
.xyz
৳  1,719.00৳  249.00
*২ বা তার বেশি বছরের রেজিস্ট্রেশনসহ ১ম বছর
প্রতিটি যোগ্য ডোমেইনের সাথে বিনামূল্যে গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

ইতিমধ্যে একটি ডোমেইন আছে?

ট্রান্সফার করুন

প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য সহ সস্তা ডোমেইন

সহজ ডোমেইন সেটআপ

সস্তা ডোমেইন নিবন্ধন করা বেশ সহজ: আপনার পছন্দের নামগুলি অনুসন্ধান করুন, চেকআউটে এগিয়ে যান এবং আপনার যোগাযোগের তথ্য জমা দিন। আপনার নতুন ওয়েব ঠিকানাগুলি কিছুক্ষণের মধ্যেই লাইভ হয়ে যাবে।

২৪/৭ বিশেষজ্ঞ সহায়তা

আপনার ডোমেইন কেনা বা পরিচালনা করার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাদের গ্রাহক সাফল্য এজেন্টরা আপনাকে সাহায্য করবে। আপনার সুবিধার্থে আমাদের কাছে 24/7 লাইভ চ্যাট সহায়তা এবং একটি বিস্তৃত জ্ঞান ভিত্তি রয়েছে।
স্বয়ংক্রিয় পুনর্নবীকরণ

স্বয়ংক্রিয় পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে সময় বাঁচান। ডোমেনের মেয়াদ শেষ হওয়ার 30 দিনের মধ্যে, এই বৈশিষ্ট্যটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধনের সময়কাল বাড়িয়ে দেবে।

বিনামূল্যে ডোমেইন গোপনীয়তা সুরক্ষা

সবচেয়ে স্বনামধন্য ডোমেইন রেজিস্ট্রারদের একজন হিসেবে, আপনার নিরাপত্তা আমাদের প্রধান উদ্বেগ। প্রতিটি সস্তা ডোমেইন নিবন্ধনের সাথে বিনামূল্যে WHOIS গোপনীয়তা সুরক্ষা থাকে যা আপনার তথ্য পাবলিক ডাটাবেসে লুকাতে এবং সাইবার নিরাপত্তার ঘটনা রোধ করতে পারে।
হোস্টিংগারের সাথে ৳129.00 ডোমেইন ডিল এবং আরও অনেক কিছু পান

অসংখ্য সস্তা ডোমেইন নাম

আপনি একটি ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট তৈরি করুন অথবা একটি কাস্টম ইমেল, আপনার নতুন এবং কম দামের ডোমেইন মাত্র এক ক্লিক দূরে। .online থেকে .xyz ডোমেইন পর্যন্ত, আমরা জনপ্রিয় TLD-এর জন্য সবচেয়ে সস্তা ডোমেইন নিবন্ধন অফার করি।

সুনামধন্য ডোমেইন রেজিস্ট্রার

হোস্টিংগার ডোমেইন নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণকারী একটি অলাভজনক সংস্থা ICANN দ্বারা প্রত্যয়িত। ডোমেইন নাম নিবন্ধকদের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে, ICANN নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ডোমেইন কেনার সময় তাদের উপর আস্থা রাখতে পারে।

ডোমেন প্রদানকারীর চেয়েও বেশি কিছু

হোস্টিংগার ৳129.00 এরও বেশি ডোমেইন নাম নিবন্ধন অফার করে। আপনার সম্পূর্ণ অনলাইন উপস্থিতি তৈরি করতে আমরা উচ্চমানের ওয়েব হোস্টিং পরিষেবাও প্রদান করি। আমাদের হোস্টিং পরিষেবার মাধ্যমে, আপনি একটি পেশাদার ইমেল ঠিকানা, একটি ওয়েবসাইট, একটি অনলাইন স্টোর এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছু তৈরি করতে পারেন।

১২ মাসের জন্য প্রিমিয়াম শেয়ার্ড হোস্টিংসহ একটি ফ্রি টপ-লেভেল ডোমেইন পান

সস্তা ডোমেইন নাম সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সবচেয়ে সস্তা ডোমেইন নিবন্ধন সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

সবচেয়ে সস্তা ডোমেইন নাম কত?

৳129.00 ডোমেইন কি পূর্ণ-মূল্যের ডোমেইনগুলির মতোই ভালো?

সস্তা ডোমেইন দিয়ে আমি কী পাবো?

