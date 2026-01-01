जी हां, सस्ते डोमेन नाम नियमित मूल्य वाले डोमेन नाम जितने ही अच्छे होते हैं - जैसे .com, .net, या .org. आपको कौनसा TLD चुनना चाहिए यह आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

ये सस्ते डोमेन उन उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो कम बजट में वेबसाइट बनाना चाहते हैं। किसी अनोखे एक्सटेंशन वाला URL आपकी साइट को आपके प्रतिस्पर्धियों की साइट से अलग और हटकर बनाएंगे।

दूसरी ओर पारंपरिक डोमेन छोटे व्यवसायों के दृष्टिकोण से अधिक महंगे होते हैं या उपलब्ध ही नहीं होते हैं।