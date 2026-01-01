सस्ते डोमेन नाम

केवल ₹1.00 में सस्ते डोमेन नाम खरीदें। आज ही बचत करें।

.in
₹  899.00₹  1.00
.com
₹  1,299.00₹  199.00
.online
₹  3,139.00₹  89.00
.shop
₹  2,859.00₹  89.00
.pro
₹  2,529.00₹  269.00
.xyz
₹  1,229.00₹  179.00
पहले वर्ष के लिए, 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के रजिस्ट्रेशन पर
प्रत्येक योग्य डोमेन के साथ मुफ्त गोपनीयता सुरक्षा शामिल है।

क्या आपके पास पहले से ही डोमेन है?

उसे ट्रांसफर करें

सस्ते डोमेन, प्रीमियम सुविधाओं के साथ

आसान डोमेन सेटअप

सस्ता डोमेन रजिस्टर करना बेहद आसान है - अपना पसंदीदा डोमेन नाम खोजें, चेकआउट करें और अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें। आपका नया वेब एड्रेस कुछ ही समय में लाइव हो जाएगा।

24/7 विशेषज्ञ सहायता

यदि आपको अपने डोमेन खरीदने या प्रबंधित करने में सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे ग्राहक सफलता एजेंट आपकी सेवा में होंगे। आपकी सुविधा के लिए हम 24/7 लाइव चैट सपोर्ट और व्यापक ज्ञानआधार प्रदान करते हैं।
स्वचालित नवीनीकरण

ऑटो-रिन्यूअल के साथ समय बचाएं। डोमेन की समाप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर यह सुविधा स्वचालित रूप से डोमेन रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ा देती है।

मुफ्त डोमेन गोपनीयता सुरक्षा

सबसे प्रतिष्ठित डोमेन रजिस्ट्रारों में से एक होने के नाते, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता आपकी सुरक्षा है। इसलिए जब कोई भी ग्राहक सस्ता डोमेन रजिस्टर करते हैं, हम उसमें WHOIS गोपनीयता सुरक्षा का समावेश करते हैं, ताकि सार्वजनिक डेटाबेस में उनकी जानकारी छुपाई जा सके और साइबर सुरक्षा की घटनाओं को रोका जा सके।
Hostinger का ₹1.00 डोमेन ऑफर हाथ से जाने न दें

अनगिनत सस्ते डोमेन नाम

चाहे आप कोई बिज़नेस वेबसाइट बनाने जा रहे हों या कोई कस्टम ईमेल, अपना नया और सस्ता डोमेन पाना केवल एक क्लिक की दूरी पर है। .online से .xyz डोमेन तक, हमारे पास सभी लोकप्रिय TLDs के लिए सबसे सस्ते डोमेन हैं।

प्रतिष्ठित डोमेन रजिस्ट्रार

Hostinger ICANN द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है जो डोमेन रजिस्ट्रेशन को विनियमित करने वाली एक गैर-लाभकारी कंपनी है। डोमेन नाम रजिस्ट्रारों को मान्यता देने में ICANN सुनिश्चित करता है कि डोमेन खरीदते समय व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाएं उन पर भरोसा कर सकती हैं।

एक डोमेन रजिस्ट्रार से बहुत अधिक

Hostinger ₹1.00 डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन के अलावा बहुत कुछ प्रदान करता है। हम उच्च गुणवत्ता वाली वेब होस्टिंग सेवाएं भी प्रदान करते हैं जो अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में आपकी मदद करती है। हमारी होस्टिंग सेवाओं के साथ आप प्रोफेशनल एमाइल एड्रेस, वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर इत्यादि बना पाएंगे।

प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ पाएं टॉप लेवल डोमेन 12 माह के लिए बिल्कुल मुफ्त।

सस्ते डोमेन नामों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

सबसे सस्ते डोमेन नाम की क्या कीमत है?

क्या ₹1.00 डोमेन पूर्ण-मूल्य वाले डोमेन जितने अच्छे हैं?

सस्ता डोमेन नाम खरीदने पर मुझे उसके साथ क्या-क्या मिलेगा?

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

