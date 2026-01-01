Günstige Domain registrieren

Günstige Domain-Registrierung für nur 0,99 €.

.com
16,99  €9,99  €
.online
31,99  €0,99  €
.shop
30,99  €0,99  €
.pro
25,99  €2,99  €
.net
15,99  €13,99  €
.xyz
12,99  €1,99  €
Kostenloser Datenschutz ist bei jeder berechtigten Domain inklusive

Günstige Domains mit Premium-Funktionen

Einfache Domaineinrichtung

Es ist ganz einfach eine Domain günstig zu registrieren: Suchen Sie nach Ihrem Wunschnamen, gehen Sie zur Kasse und geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein. Ihre neuen Websites sind im Handumdrehen online.

24/7 Experten-Support

Unsere Kunden-Erfolgs-Mitarbeiter stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie Hilfe beim Kauf oder der Verwaltung Ihrer Domains benötigen. Wir bieten 24/7 Live-Chat-Support und eine umfassende Wissensdatenbank, die Ihnen zur Verfügung steht.
Automatische Verlängerung

Sparen Sie Zeit mit der automatischen Verlängerung. 30 Tage vor Ablauf der Domainregistrierung wird Ihr Domainname automatisch verlängert.

Kostenloser Domain-Datenschutz

Als einer der seriösesten Domain-Registratoren ist Ihre Sicherheit unser wichtigstes Anliegen. Jede günstige Domainregistrierung wird mit kostenlosem WHOIS-Datenschutz geliefert, um Ihre Informationen in öffentlichen Datenbanken zu verbergen und Vorfälle der Cybersicherheit zu verhindern.
Sichern Sie sich 0,99 € Domain-Angebote und mehr mit Hostinger

Viele günstige Top-Level-Domains

Ob Sie eine geschäftliche Website oder eine benutzerdefinierte E-Mail erstellen möchten, Ihre neue und kostengünstige Domain ist nur einen Klick entfernt. Von .online bis .xyz-Domains bieten wir die günstigste Domainregistrierung für beliebte TLDs.

Seriöser Domain-Registrator

Hostinger ist von der ICANN, einer gemeinnützigen Organisation zur Regulierung von Domainregistrierungen, zertifiziert. Mit der Akkreditierung von Registrierstellen für Domainnamen bestätigt die ICANN, dass Privatpersonen oder Unternehmen ihnen vertrauen können, wenn sie Domains kaufen wollen.

Mehr als nur ein Domainanbieter

Hostinger bietet mehr als nur die Registrierung von 0,99 € Domainnamen. Wir bieten auch erstklassige Webhosting-Dienste, die Ihnen helfen, Ihre gesamte Online-Präsenz aufzubauen. Mit unserem Hosting-Dienst können Sie professionelle E-Mail-Adressen, eine Website, einen Online-Shop und alles, was dazwischen liegt, erstellen.

Holen Sie sich eine kostenlose Top-Level-Domain mit Premium Shared Hosting für 12 Monate.

Günstige Domain kaufen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema günstige Domain-Registrierung.

Wie teuer ist der preiswerteste Domainname?

Sind 0,99 € Domains genauso gut wie teure Domains?

Was bekomme ich mit einer günstigen Domain?

