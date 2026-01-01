Website erstellen

Der Hostinger „Website-Baukasten & Webhosting”-Plan ist mit integrierter KI-Technologie ausgestattet und bietet vollständig anpassbare Website-Vorlagen, mit denen Sie in wenigen Minuten Ihre eigene Website bauen können - auch ohne technische Kenntnisse. Sie können alles ganz einfach anpassen, vom Hinzufügen neuer Seiten bis hin zur Bearbeitung von Layouts, unter Verwendung Ihrer eigenen Bilder, Texte, Hintergrundfarben und Schriftarten.

Um die richtige Zielgruppe zu erreichen und sicherzustellen, dass Kunden Sie in Suchmaschinen finden können, nutzen Sie unsere integrierten Marketing-Tools und KI-Funktionen. Verwenden Sie unsere leistungsstarken Tools wie den KI Logo Maker, um ein einzigartiges Logo zu erstellen, den KI Writer, um SEO-freundliche Inhalte zu generieren, und die KI Heatmap, um die Bereiche Ihrer Website zu identifizieren, die die meiste Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich ziehen.

Hostingers Website-Baukasten bietet eine Vielzahl von E-Commerce-Tools, die es Ihnen leicht machen, Ihren eigenen Online-Shop zu eröffnen, um Dienstleistungen und Produkte zu verkaufen. Mit nur wenigen Klicks können Sie Artikel auf Ihrer E-Commerce-Website anpassen, hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie Kunden, Verkäufe, Versand und Steuern verwalten - alles von einer Plattform aus.