Website für Immobilienmakler

Mit unserem Premium Website-Baukasten-Plan können Sie eine Immobilien-Website für nur 1,99 €/Mon. erstellen. Er enthält alles, was Sie für den Start einer Immobilien-Website benötigen, einschließlich Webhosting, einen kostenlosen Domainnamen, einen KI Website-Baukasten, vorgefertigte Vorlagen und einfache Bearbeitungsfunktionen.

Wenn Sie jedoch ein Immobilienmakler sind, empfehlen wir Ihnen, einen Euro mehr monatlich zu investieren, um den Business Website-Baukasten-Plan zu erwerben. Er ist ab 2,99 €/Mon. erhältlich und verfügt über E-Commerce-Funktionen, mit denen Sie Immobilienangebote erstellen und Termine für Beratungen oder Hausbesichtigungen einrichten können.

Der Business-Plan bietet außerdem weitere KI-Tools. Mit dem KI Writer können Sie ganz einfach einzigartige Immobilienbeschreibungen verfassen, mit dem KI-Bildgenerator relevante Bilder erstellen und mit dem KI SEO-Assistenten Ihre Website für Suchmaschinen optimieren.