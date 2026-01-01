रियल एस्टेट वेबसाइट बिल्डरपर 80% तक की छूट
एक वेबसाइट के साथ अपने रियल एस्टेट बिज़नेस का विस्तार करें।
तेज़ AI कॉन्टेंट क्रिएशन
मुफ्त डोमेन नाम
कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
3 आसान चरणों में अपनी रियल एस्टेट वेबसाइट बनाएं
1. वेबसाइट बनाने का तरीका चुनें
अपनी पसंद से अपनी वेबसाइट बनाएं। AI से कुछ ही सेकंड में अपनी वेबसाइट बनवाएं या 150 रेडी-मेड टेम्पलेट्स में से चुनें।
2. अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाएं
एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करें, कलर स्कीम्स चुनें और मैच करें और प्रॉपर्टी गैलरी जोड़ें। डिज़ाइनिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. लाइव आएं
अपना कस्टम डोमेन नाम सुरक्षित करें, अपनी वेबसाइट लॉन्च करें और हमारे मार्केटिंग टूल्स के साथ नए खरीदारों को आकर्षित करना शुरू करें।
आप बस वर्णन कीजिए और AI आपके लिए वेबसाइट तैयार करेगा
बस अपनी पसंद के स्टाइल और रंग बोलें या टाइप करें। AI आपकी पसंद से एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट साइट तैयार कर देगा। AI SEO असिस्टेंट की मदद से अपनी वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक लेकर आएं और AI राइटर का उपयोग करके ऐसी आकर्षक हेडलाइन और प्रॉपर्टी विवरण तैयार करें जो आपके पाठकों को रियल एस्टेट खरीदारों में बदले।
अपनी पसंद का रियल एस्टेट वेबसाइट टेम्प्लेट चुनें
रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किए गए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्प्लेट्स में से चुनें। कॉन्टेंट और विज़ुअल्स को आसानी से अपने लक्ष्यों के अनुसार कस्टमाइज़ करें।
रियल एस्टेट से जुड़ी बेहद लाभदायक सुविधाएं
अपनी प्रॉपर्टी लिस्टिंग के हर कोने को दिखाने के लिए फोटो गैलरी का उपयोग करें।
प्रॉपर्टी परामर्श या घर के टूर के लिए मुफ्त अपॉइंटमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाएं।
सशुल्क बुकिंग की सुविधा जोड़ें, ताकि ग्राहक सीधे आपकी साइट से प्रॉपर्टी किराए पर ले सकें।
Hostinger वेबसाइट बिल्डर के साथ मेरे विज़न को एक वेबसाइट का रूप देना बेहद आसान था। इसकी सहजता और गति कमाल की है।
बिल्ट-इन मार्केटिंग और SEO के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करें
Hostinger Reach के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं, ईमेल भेजें और परिणाम ट्रैक करें
अपने आइडिया का वर्णन करें और AI आपके लिए ऐसे मार्केटिंग ईमेल तैयार करेगा जिन्हें आप तुरंत भेज पाएंगे।
मार्केटिंग एकीकरण करना हुआ आसान
Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics जैसे टूल्स का एकीकरण कर अपनी मार्केटिंग रणनीति को अगले स्तर पर ले जाएं।
बिल्ट-इन SEO टूल्स
Hostinger के बिल्ट-इन SEO टूल्स और AI SEO असिस्टेंट के साथ अपना स्टोर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज़ करें।
अपने ग्राहकों को WhatsApp के माध्यम से इंस्टेंट कॉन्टैक्ट की सुविधा प्रदान कर उनका अनुभव बेहतर बनाएं।
60 दिनों के भीतर पात्र खरीदारी करके Google Ads क्रेडिट्स पाएं। नियम और शर्तें लागू।
24/7 इंस्टेंट सपोर्ट
कोई फीचर ढूंढने में परेशानी हो रही है? बस अपने सहायक AI असिस्टेंट Kodee से पूछें और तुरंत समाधान पाएं। यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो हमारी ग्राहक सफलता टीम 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध है।
रियल एस्टेट वेबसाइट बिल्डर के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
Hostinger के रियल एस्टेट वेबसाइट क्रिएटर के साथ वेबसाइट बनाने के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।