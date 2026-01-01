हमारे Premium वेबसाइट बिल्डर प्लान के साथ, आप मात्र ₹129.00/माह में एक रियल एस्टेट वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें रियल एस्टेट बिज़नेस वेबसाइट लॉन्च करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं शामिल हैं, जैसे वेब होस्टिंग, एक मुफ्त डोमेन नाम, AI वेबसाइट बिल्डर, पूर्व-निर्मित टेम्प्लेट्स और सरल एडिटिंग फीचर्स।

लेकिन यदि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, तो आपको केवल 100 रुपए और खर्च करके Business वेबसाइट बिल्डर प्लान मिल जाएगा, जो एक बेहतरीन डील है। ₹199.00/माह की शुरुआती कीमत में उपलब्ध, इसमें ई-कॉमर्स फीचर शामिल हैं, जिनके साथ आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग बना सकते हैं और परामर्श या घर देखने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

Business प्लान में अधिक AI टूल भी उपलब्ध हैं। आप AI राइटर की मदद से आसानी से यूनीक प्रॉपर्टी विवरण लिख सकते हैं, AI इमेज जनरेटर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट से संबंधित इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं और AI SEO असिस्टेंट का उपयोग करके अपनी साइट को सर्च इंजनों के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।